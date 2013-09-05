ТОП-10 (5 сентября)

Украина подпишет новое соглашение с немецким трейдером RWE

ЕС обвиняет Украину в увеличении торговых барьеров

Депутаты приняли в первом чтении изменения в Таможенный тариф

Проверка не подтвердила подозрения о реэкспорте продукции Roshen в РФ

В Санкт-Петербурге начинается саммит "Большой двадцатки"

Янукович: Украина и дальше будет покупать газ в Европе, если не найдет общий язык с Россией

Роспотребнадзор нашел в молдавском вине вредные примеси

ЕС ожидает от Армении разъяснений относительно ее интеграционных устремлений

Европарламент одобрит резолюцию о давлении России на страны «Восточного партнерства»

Бюджетный комитет ВР одобрил законопроект об 11 млрд грн госгарантий для «Нафтогаза»

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Украина подпишет новое соглашение с немецким трейдером RWE

Министерство энергетики и угольной промышленности планирует в скором времени подписать новое соглашение о поставках в Украину природного газа по реверсной схеме с немецким трейдером – компанией RWE Supply & Trading GmbH. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэнергоугля со ссылкой на результаты встречи главы министерства Эдуарда Ставицкого с исполнительным директором RWE Supply & Trading GmbH Стефаном Юдишем.

Комментируя результаты встречи, прошедшей в Брюсселе, Ставицкий еще раз обратил внимание, что диверсификация поставок газа обоюдовыгодна и Украине, и европейским партнерам. «Диверсификация поставок газа посредством реверса из европейских стран в Украину открывает для Украины перспективы вхождения в европейскую систему спотовой торговли природным газом. Это обеспечит привлечение европейских компаний в энергетический сектор Украины», - цитирует пресс-служба Ставицкого.

Как сообщал УНИАН, в Брюсселе Ставицкий обсудил с Комиссаром Европейского Союза по вопросам энергетики Гюнтером Оттигером возможность создания в Украине восточноевропейского газового хаба как фактора интеграции Украины в европейский газовый рынок.

Согласно утвержденному правительством прогнозному балансу поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год, объем газа, запланированного к поставке от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading, составляет 1,3 млрд кубометров.

В июне премьер-министр Николай Азаров заявил, что газ, который Украина покупает у немецкой RWE, обходится на 100 долларов дешевле, чем газ российской компании "Газпром". Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.

В феврале Украина заключила с немецким газовым трейдером RWE Supply & Trading контракт на поставку природного газа ежегодным объемом до 5 млрд кубометров. По итогам 2012 года немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading продал Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» 56 млн куб. м газа. 2012 год стал первым годом, когда Украина начала импортировать газ с европейского рынка.

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ЕС обвиняет Украину в увеличении торговых барьеров

Евросоюз обвиняет Украину и Россию, а также ряд других стран в создании препятствий для международной торговли. Критика касается главным образом повышения ввозных пошлин, сообщили DW в Еврокомиссии.

В прошлом году во всем мире выросли ввозные пошлины Критика в адрес ряда стран содержится в ежегодном докладе Европейской Комиссии, посвященном торговым барьерам. Он увидел мир за считанные дни до проведения саммита Большой двадцатки в Санкт - Петербурге. Как отмечается в документе, в прошлом году во всем мире выросли ввозные пошлины. Особенно их подняли в России, Бразилии, Аргентине, а также в Украине. Обеспокоенность комиссии ЕС вызвало, в частности, принятие Верховной Радой закона о утилизационный сбор с иномарок. Этот закон идентичен тому , что его приняла Госдума России и стал объектом жалобы Европейского Союза в ВТО. По мнению Брюсселя, введение этого механизма "очень серьезно повлияет на двусторонние отношения". Поэтому европейская сторона надеется и ожидает, что Украина сделает все, чтобы этот норматив не вступил. А еще, как отмечается в докладе Еврокомиссии, украинские официальные лица среднего звена недавно выразили намерение финансово стимулировать покупателей только отечественных автомобилей. Это будет еще одним шагом, который противоречил бы международным торговым правилам, считают в Брюсселе.

Не меньше беспокоят европейских партнеров и последние решения Киева относительно импорта кокса и коксующегося угля. В частности, Украина неожиданно ввела полный запрет импорта кокса - Евросоюз был традиционным главным поставщиком этой продукции. Также доклад критикует законодательные барьеры для импортной продукции в секторе возобновляемой энергетики. На запрос DW сотрудница пресс-службы еврокомиссара по торговле Хелен Беннер сообщила, что Еврокомиссия еще не подавала жалоб на Украину в ВТО, и так же пока не применяла никаких санкций. Однако Евросоюз, по информации Беннер, ведет консультации с украинской властью на двустороннем уровне с целью отмены мер, ограничивающих торговлю.

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Депутаты приняли в первом чтении изменения в Таможенный тариф

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Таможенный тариф Украины, утвержденный Законом Украины "О Таможенном тарифе Украины".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта за основу проголосовали 365 народных депутатов (при необходимых 226 - УНИАН) из 415, зарегистрированных в сессионном зале.

Председатель Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник, выступая с докладом относительно законопроекта, предложил принять его за основу и подготовить ко второму чтению на следующую пленарную неделю.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября Верховная Рада Украины отправила на доработку в парламентский Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики законопроект “О внесении изменений в Таможенный тариф Украины, утвержденный Законом Украины “О Таможенном тарифе Украины”.

Это голосование состоялось после того, как парламент не поддержал в первом чтении данный законопроект, который внесен на рассмотрение парламента Кабинетом министров Украины.

Проект закона разработан Минэкономразвития вместе с Гостаможслужбой. Как отмечается в пояснительной записке, данный законопроект разработан “с целью приведения законодательной базы Украины в соответствие с системой признанных в общих чертах норм международного права, в частности путем создания Таможенного тарифа Украины, в основу которого положена новая версия Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности, построенная на основе Гармонизированной системы описания и кодировки товаров 2012 года и Комбинированной номенклатуры Европейского Союза, и в выполнение тарифных обязательств на 2013 год в рамках членства Украины в ВТО, которые зафиксированы в Протоколе о вступлении Украины в ВТО”.

Проектом закона предусматривается снижение льготных ставок ввозной пошлины на некоторые готовые или консервированные ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные (некоторая продукция товарной позиции согласно УКТВЭД 0306 и товарных подкатегорий 1605 40 00 10 и 1605 40 00 90) – с 20 до 15%; приготовленные или консервированные плоды, орехи и другие съедобные части растений без добавления спирта и сахара (товарные подкатегории согласно УКТВЭД 2008 93 99 00 и 2008 99 99 90) – с 15 до 10%; моторные транспортные средства, оборудованные для временного проживания людей (товарная категория согласно УКТВЭД 8703 23 11), – с 6 до 5%; новые автомобили легковые с рабочим объемом цилиндров двигателя более 3 000 куб. см (товарная подкатегория согласно УКТВЭД 8703 24 10 00) – с 6 до 5%; лодки, катера моторные, морские (товарная подкатегория согласно УКТВЭД 8903 92 10 00) – с 8 до 7,5%.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, «на сегодняшний день на 86,6% товарных подкатегорий Таможенного тарифа Украины установлен одинаковый уровень полной и льготной ставок ввозной пошлины. Такая ситуация не стимулирует импортеров к декларированию сведений о стране происхождения товаров. Учитывая указанное, с целью обеспечения достоверности декларирования сведений о стране происхождения товаров и учета этих товаров в статистике внешней торговли проектом предусмотрено увеличение вдвое полных ставок ввозной пошлины на товарные подкатегории Таможенного тарифа Украины, что не противоречит требованиям ВТО».

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Проверка не подтвердила подозрения о реэкспорте продукции Roshen в РФ

Москва. Проверка не подтвердила подозрения о реэкспорте продукции украинской кондитерской компании «Roshen» на рынок России из третьих стран.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко сказал на пресс-конференции в Москве.

«Была дана команда Челябинску и Новосибирску с тем, чтобы провели проверку. Пока те проверки, которые они проводят, не выявили поставок, несмотря на запрет. Значит, не сладкоежки хабаровчане, и они не доели те конфеты, которые были завезены ранее. Дай Бог, чтобы это было так», - сказал глава Роспотребнадзора.

По его мнению, такие поставки можно организовать из Казахстана в Новосибирск и Челябинск, откуда идут товары в Сибирь и Зауралье.

Онищенко напомнил, что когда было принято решение о запрете ввоза конфет в РФ, не было запрета на их оборот с целью реализовать продукцию, уже поставленную на рынок, так как больших запасов не было. Кроме этого, не введен запрет на продажу конфет Липецкой фабрики Roshen и фабрики компании в одной из стран Прибалтики, так как к ним конкретно вопросов не было.

Онищенко рассказал, что когда он собирался вылетать из Хабаровска в Благовещенск, его в аэропорту угостили «до боли знакомыми конфетами» (конфетами «Рошен» - УНИАН).

«У меня была надежда, что там (на этикетке) будет написано Липецк, но не сбылась моя мечта, и мне объяснили, что это те конфеты (произведенные в Украине), которые не успели продать. Тогда я подумал, нет ли там реэкспортных схем», - сказал Онищенко. При этом он заявил, что сам конфеты не ест.

Напомним, 29 июля Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством.

31 июля Roshen приостановил поставки всех видов кондитерских изделий в Россию.

В начале августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке.

В середине августа по итогам российско-украинских переговоров с участием главы Роспотребнадзора Онищенко и министра аграрной политики и продовольствия Украины Присяжнюка было принято решение о том, что инспекции пройдут на всех украинских заводах компании и Роспотребнадзор будет осуществлять контроль за каждой партией конфет совместно с украинскими лабораториями. Подписанный во время встречи протокол предусматривает создание специальной комиссии по гармонизации стандартов двух стран, а также аккредитацию украинских лабораторий при Роспотребнадзоре.

3 сентября министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк заявил, что Украина выполнила все условия, поставленные стране в ходе переговоров с Роспотребнадзором для урегулирования проблемы экспорта кондитерской продукции корпорации Roshen на рынок Российской Федерации.

По его словам, на сегодняшний день Украина ожидает от России предложений относительно состава рабочей группы и графика приезда российских специалистов для проверки украинских фабрик Roshen.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Мариупольская (Донецкая обл.), Кременчугская (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат "Бершадьмолоко" (Винницкая обл.), Липецкая фабрика Roshen (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).

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В Санкт-Петербурге начинается саммит "Большой двадцатки"

Сегодня в Санкт-Петербурге начинается встреча глав государств "Большой двадцатки", на которой, помимо экономических вопросов, должна обсуждаться и ситуация в Сирии.

Как передает русская служба Би-Би-Си, в частности, в ходе двухдневного саммита будут обсуждаться меры по борьбе с безработицей и планы ускорения экономического роста в мире.

В «Большую двадцатку» входят Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Республика Корея, Япония, а также Европейский Союз.

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Янукович: Украина и дальше будет покупать газ в Европе, если не найдет общий язык с Россией

Политика Украины в энергетическом секторе направлена на диверсификацию поставок природного газа.

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович во время встречи с кандидатами на должности председателей районных государственных администраций, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Он подчеркнул, что Украина уже начала покупать газ на европейском рынке, который является значительно дешевле. «Мы и дальше будем идти этим путем, если мы не найдем общий язык с нашими российскими партнерами», - сказал Янукович.

По его словам, Украина уже сократила потребление российского газа. «Если мы потребляли в 2010 году 41 млрд кубических метров газа, то в этом году мы уже выйдем приблизительно на цифру 27 млрд», - сказал Янукович.

Президент также отметил, что в Украине увеличены объемы добычи собственного газа.

«Фактически, с 2010 года до этого времени мы подняли собственную добычу газа на 3 млрд кубических метров. Сегодня мы добываем уже около 21 млрд кубических метров собственного газа», - сказал Янукович.

Он также подчеркнул, что добыча угля в Украине увеличилась с 69 млн тонн в 2009 году до 86-87 млн тонн в 2013 году.

«Мы продолжим наращивать объемы добычи угля», - сказал Янукович.

Президент также подчеркнул, что прорабатывается вопрос выработки синтетического газа из угля. «Сегодня прорабатывается этот вопрос и находится уже в стадии решения строительства трех заводов по производству синтетического газа», - отметил он.

Справка УНИАН. Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Подписание соглашений на поставки газа со Словакией ожидается в сентябре, а с Румынией – в октябре текущего года.

На сегодняшний день поставками газа в Украину занимаются энергетический холдинг Рината Ахметова ДТЭК (с территории Венгрии), компания Сергея Курченко ВЕТЭК (также с территории Венгрии), компания Дмитрия Фирташа Ostchem (через территорию РФ), а также государственная НАК «Нафтогаз Украины» (из Польши, РФ).

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Роспотребнадзор нашел в молдавском вине вредные примеси

Роспотребнадзор пресек ввоз в Россию ряда партий молдавского вина из-за содержащихся в продукции вредных примесей.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава ведомства Геннадий Онищенко сказал на пресс-конференции в Москве.

«Мы целый ряд партий винодельческой и алкогольной продукции остановили с запредельным уровнем дибутилфталата (химический элемент, применяемый в изготовлении пластиковых изделий)», - сказал Онищенко.

По его словам, этого вещества не должно было быть не под каким предлогом, а это значит, что продукцию долго хранили в пластмассовой таре.

Он заявил, что со стороны Молдовы пока слышны «немощные ужимки», которые ничего не меняют.

«Молдова на грани того, что мы запретим вновь и повторим непростой драконовский цикл 2005-2006 года», - сказал Онищенко и добавил, что властям Молдовы будет очень сложно объяснить это своему народу, так как эта профильная отрасль экономики страны.

По словам главы Роспотребнадзора, Молдова не создала национальную систему контроля качества продукции.

Как сообщал УНИАН, ранее Роспотребнадзор заявил, что более 28,4 тысячи литров алкогольной продукции, поступившей за последнее время в Россию из Молдовы, не соответствует требованиям безопасности. Глава Минсельхоза Молдовы Василий Бумаков заявил, что страна готова выполнить все требования Роспотребнадзора, чтобы продолжить экспорт алкоголя в РФ. Стало также известно, что он может посетить РФ для решения проблемы с поставками вина.

Весной 2006 года был введен запрет на поставки винопродукции из Молдовы в Россию, а осенью того же года президенты двух стран договорились о снятии санкций при условии организации дополнительного контроля качества молдавских вин инспекторами Роспотребнадзора непосредственно в Молдавии.

Отметим, что в последнее время Россия давит на страны постсоветского пространства, пытаясь помешать их сближению с ЕС.

Так, несколько дней назад российский вице-премьер Дмитрий Рогозин предупредил Молдову, что подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом во время саммита «Восточного партнерства» в ноябре, осложнит отношения с Россией. В частности, по словам Рогозина, возникнут проблемы в торговле, свободном передвижении рабочей силы из Молдовы, в поиске статуса для самопровозглашенной Приднестровской республики.

5 сентября Президент страны Николае Тимофти заявил, что Молдова не может жить в условиях давления и угроз. По его словам, Молдова намерена и в дальнейшем укреплять связи с Европейским Союзом.

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ЕС ожидает от Армении разъяснений относительно ее интеграционных устремлений

Европейский Союз ожидает разъяснений со стороны Армении относительно ее интеграционных устремлений. О такой позиции ЕС относительно последних заявлений армянской власти сообщили УНИАН в Представительстве Европейского Союза в Украине.

В ЕС напоминают, что в июле текущего года стороны завершили переговоры с Арменией относительно Соглашения об ассоциации, включительно с положениями о создании глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли (ГВЗСТ). Переговоры длились 3,5 года.

“При поддержке ЕС это соглашение даст возможность Армении проводить всеобъемлющую модернизацию и воплощать в жизни реформы, которые основываются на общих ценностях, политической ассоциации и экономической интеграции”, - уверены в ЕС.

“Мы приняли к сведению тот факт, что Армения, похоже, стремится присоединиться к Таможенному союзу. Таким образом, ЕС ожидает разъяснения со стороны Армении их намерений и того, каким образом они собираются достичь совместимости между их желанием присоединиться к Таможенному союзу и обязательствами, взятыми в рамках Соглашения об ассоциации и ГВЗСТ. После завершения соответствующих консультаций мы сделаем выводы относительно наших последующих действий”, - отмечают в ЕС.

В то же время, ЕС хочет в который раз отметить, что Соглашение об ассоциации, включительно с ГВЗСТ, является программой реформ, пользу от которой извлекут все стороны; она не является «игрой с нулевой суммой» и может совмещаться с экономическим сотрудничеством со странами СНГ.

Как сообщал УНИАН, в ноябре текущего года на Вильнюсском саммите “Восточного партнерства” планируется подписать соглашения об ассоциации ЕС с рядом стран “Восточного партнерства”, в том числе Украиной, Молдовой, Арменией.

В то же время 3 сентября президенты Российской Федерации и Республики Армения по итогам переговоров заявили, что Армения намерена вступить в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

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Европарламент одобрит резолюцию о давлении России на страны «Восточного партнерства»

Европейский парламент на будущей неделе проведет дебаты и одобрит резолюцию относительно давления России на страны «Восточного партнерства».

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в пресс-службе вице-президента парламентской ассамблеи Євро-Нест (ЕС - страны «Восточного партнерства» - УНИАН) Яцека Сарюш-Вольского, соответствующее решение было принято сегодня на заседании конференции президентов Европарламента.

“Я доволен, что Европейский парламент определит четкую позицию по этому вопросу”, - процитировали депутата в пресс-службе.

Сарюш-Вольский отметил, что последние события, такие как заявление Армении о присоединении к Таможенному союзу, заявление премьер-министра Грузии о возможности рассмотрения такого присоединения, а также торговая война с Украиной и многочисленные угрозы Молдове являются нахальной попыткой поставить проект «Восточное партнерство» под вопрос.

«Предложение и переговоры относительно соглашений об ассоциации с нашими странами - восточными соседями, поставили их под давление со стороны России. ЕС имеет ответственность защищать восточных партнеров от неприемлемых действий России, направленных на отвлечение их от ассоциации из ЕС”, - заявил европейский депутат.

Согласно решению конференции Президентов, дебаты состоятся в следующий четверг на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге.

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Бюджетный комитет ВР одобрил законопроект об 11 млрд грн госгарантий для «Нафтогаза»

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета одобрил проект закона о выделении Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» государственных гарантий в объеме порядка 11 млрд грн для обеспечения корпоративных обязательств в рамках выполнения кредитных соглашений с «Газпромбанком» (РФ) в объеме 2 млрд долл. и отечественными банковскими учреждениями, в частности «Ощадбанком».

Как передает корреспондент УНИАН, законопроект (регистрационный номер 2476а) поддержало большинство членов бюджетного комитета.

В ходе обсуждения проекта закона представители Министерства энергетики и угольной промышленности, также присутствовавшие на заседании, отметили, что объем запрашиваемых средств является на данный момент исчерпывающим. «Относительно кредитного соглашения с «Газпромбанком» должны сказать, что задолженность по состоянию на 4 сентября составляет 1,794 млрд долл. Чтобы воспользоваться этими средствами, необходимо государственных гарантий в объеме не менее 500 млн долл. (порядка 4 млрд грн). Что касается обязательств перед «Ощадбанком», то необходимо 6,236 млрд грн для того, чтобы обеспечить облигации, которые, как ожидается, будут выпущены НАКом (и полностью выкуплены «Ощадбанком» – УНИАН)», - подчеркнули представители Минэнергоугля.

При этом они уточнили, что около 11 млрд госгарантий необходимы до конца года. «Мы не видим предпосылок пересматривать эту цифру», - отметили представители министерства.

Как сообщал УНИАН, в июле Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде предоставить НАК «Нафтогаз Украины» государственные гарантии с целью сбалансирования денежных потоков НАКа посредством пролонгирования сроков пользования кредитными средствами, привлеченными в рамках подписанных кредитных соглашений. По мнению правительства, государственные гарантии являются наиболее приемлемым способом обеспечения обязательств, поскольку «Газпромбанк» в ходе переговоров с «Нафтогазом» выразил готовность и далее предоставлять возможность пользования кредитными средствами при условии предоставления в 2013 году дополнительного обеспечения своих обязательств по кредитному соглашению, в том числе государственных гарантий.

В июле 2012 года «Нафтогаз Украины» заключил ряд кредитных соглашений для обеспечения своевременных и полных расчетов с «Газпромом» за импортированный в Украину природный газ. На тот момент кредиты стали единственным эффективным инструментом расчетов в условиях дефицита оборотных средств НАКа, вызванного государственным регулированием цен на природный газ и тарифов на тепловую энергию для населения, а также неудовлетворительным состоянием расчетов потребителей за полученный природный газ.

В частности, «Нафтогаз» заключил соглашение о предоставлении срочной кредитной линии на сумму до 2 млрд долл. США с российским «Газпромбанком» со сроком погашения основной суммы задолженности 24 июня 2013 года, а ранее аналогичные кредитные соглашения были заключены с рядом отечественных банковских учреждений - «Ощадбанком», «Укргазбанком», «Укрэксимбанком» и др. Условиями этих кредитных соглашений предусмотрено погашение части основного долга до конца 2013 года. Ближайшие долговые платежи должны быть осуществлены 30 сентября и 30 декабря в сумме 1,6 млрд грн каждый.

УНИАН