ООН ускорит созыв международной конференции по Сирии

ООН полна решимости активизировать работу по скорейшему созыву международной конференции по Сирии, заявил в пятницу Генеральный секретарь организации Пан Ги Мун.

Об этом сообщает РИА «Новости».

"Мы полны решимости возобновить наши усилия для того, чтобы в кратчайшие сроки созвать Женевскую конференцию по Сирии", - сказал глава ООН на утренней встрече на полях саммита "большой двадцатки" (G20), посвященной обсуждению гуманитарной инициативы по Сирии.

Накануне на встрече с лидерами G20 в Петербурге Пан Ги Мун также заявил о важности скорейшего созыва "Женевы-2" по Сирии и о необходимости соблюдать договоренности, достигнутые на женевской конференции в июне 2012 года, чтобы добиться политического урегулирования сирийского конфликта.

Как сообщал УНИАН, ситуация в Сирии обострилась после 21 августа, когда появилась информация о применении правительственными войсками химического оружия в ходе операций против боевиков под Дамаском. Западные страны, включая США и Великобританию, воспользовались этой неподтвержденной информацией и заговорили о возможном военном вмешательстве в сирийский конфликт в обход ООН.

4 сентября комитет сената США по международным делам принял резолюцию, которая санкционирует проведение военной операции в Сирии. Голосование конгресса по этому документу состоится 9 сентября.