Украина продолжит активно использовать права, полученные в ВТО - Прасолов

Министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов отмечает, что Украина и в дальнейшем будет активно использовать права, которые она получила во Всемирной торговой организации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на Часе вопросов к правительству в Верховной Раде.

“Членство в ВТО является доказательством создания в Украине прозрачной среды и привлечения иностранных инвестиций”, - сказал Прасолов.

По его словам, в пятилетний период до вступления Украины в ВТО с 2003-го по 2007 год годовой объем иностранных инвестиций в Украину в среднем составлял 5,3 млрд долларов. В то же время в период 2008-2012 годов этот показатель составил 7,5 млрд долларов.

Прасолов напомнил, что в соответствии с поручением Президента Украины проводится работа по устранению некоторых положений из законодательства, которые не согласуются с принципами ВТО, в частности, это касается закона об утилизации транспортных средств и уплаты экологического налога.

“Украина активно использует и в дальнейшем будет использовать права, которые она получила в ВТО”, - подчеркнул Прасолов.

Напомним, Украина стала членом ВТО в мае 2008 года.