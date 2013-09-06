Президент Украины Виктор Янукович посетит Китай в декабре этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент сказал во время встречи с членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, членом Секретариата Центрального комитета Коммунистической партии Китая Лю Юньшанем.

“Планирую посетить Китайскую Народную Республику в этом году и провести переговоры с председателем Китайской Народной Республики, лидером Коммунистической партии Китая Си Цзиньпинем и премьер-министром КНР Ли Кецяном”, - сказал Президент, добавив, что с нетерпением ожидает декабрьской встречи.

Он подчеркнул большое значение интенсификации диалога между странами на высшем уровне. Также Янукович выразил надежду, что во время его визита будут подписаны два важных документа, что предоставит платформу для перевода отношений между странами на качественно новый стратегический уровень. В частности, это договор о дружбе между Украиной и Китаем и программа по стратегическому партнерству между Украиной и Китаем на 2013-2017 годы.

“Рассчитываю, что эти документы будут подписаны в ходе моего визита”, - сказал Президент.