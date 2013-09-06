Прасолов назвал неприемлемыми действия РФ в отношении украинского импорта

Министерство экономического развития и торговли считает неприемлемыми действия российской стороны в отношении проволочек с таможенным оформлением украинского импорта, имевшим место в августе текущего года, а также создание барьеров для импорта отдельных видов украинских товаров на российский рынок и рынок стран Таможенного союза.

Об этом в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр Игорь Прасолов.

«Договор о Зоне свободной торговли между государствами СНГ имеет норму об администрировании таможенных процедур. Статья 17 договора регламентирует уплату таможенных пошлин и оформление экспортно-импортных операций. Она же ссылается на нормы ВТО. Поэтому когда российская сторона применяет свои действия в отношении импорта – это вопрос не к ВТО, а к стороне, которая ведет такие действия. Они неприемлемы для цивилизованного мира», - сказал министр.

Прасолов еще раз подчеркнул, что Украина располагает и использует широкий спектр мер по защите своих интересов, предусмотренных как договорной базой СНГ, так и ВТО. При этом министр призвал не спекулировать на теме возможного пересмотра положений Договора о зоне свободной торговли СНГ.

«СНГ – крупнейший экономический партнер, с которым у нас исторически сложились партнерские отношения и производственные связи. Поэтому Украине необходима нормативная база для ведения свободной торговли с предприятиями СНГ», - сказал министр. Он также назвал в числе стран СНГ, готовых вести взаимную торговлю на принципах ВТО, Беларусь, Россию, Армению, Молдову и Казахстан.

Как сообщал УНИАН, в конце августа представители Европейской Комиссии также выразили обеспокоенность действиями России в отношении украинского импорта. Любые экономические угрозы России, направленные против Украины и связанные с возможным подписанием страной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, в ЕК назвали неприемлемыми.

Напомним, российская таможня с 14 августа усилила контроль за грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляют, что их поставки на российский рынок фактически заблокированы. Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров до конца года в 2,5 млрд долл. Киев и Москва вели переговоры об урегулировании ситуации, 20 августа Министерство доходов и сборов Украины сообщило о возвращении таможенного режима в штатный режим.

21 августа представитель Евразийской экономической комиссии сообщил, что Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана может изменить режим торговли с Украиной в случае, если Киев подпишет с ЕС Соглашение об ассоциации, но условия не будут жестче, чем для других стран-членов ВТО.

О том, что Россия может поставить вопрос об отмене режима свободной торговли с Украиной после подписания ею Соглашения с ЕС об ассоциации, частью которого является положение о зоне свободной торговли, заявил советник Президента РФ Сергей Глазьев.