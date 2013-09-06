Армения готова парафировать Соглашение об ассоциации с ЕС в ноябре 2013 года, заявил в пятницу секретарь Совета национальной безопасности Армении Артур Багдасарян, передает РИА Новости.

"Вступление в Таможенный союз (ТС) не помешает политической ассоциации Армении и ЕС. Мы готовы парафировать это соглашение на саммите в Вильнюсе в ноябре. От сотрудничества с Европой мы получили реформу судебной системы, защиту прав человека, становление гражданского общества. Никто не собирается прекращать сотрудничество в этой сфере. Европейские ценности очень важны для нас", - сказал Багдасарян журналистам.

Напомним, 3 сентября, по итогам переговоров президентов Армении и России Сержа Саргсяна и Владимира Путина было заявлено о намерении Армении вступить в Таможенный союз и в последующем участвовать в формировании Евразийского экономического союза.

Говоря об экономической стороне ассоциации с ЕС, секретарь СНБ Армении сказал, что соглашение о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле с ЕС не даст Армении того, что дает Таможенный союз. "Мы подробно изучили экспортный потенциал Армении. Рассмотрели тарифные ставки, которые ТС применяет к третьим странам. Наш экспорт ориентирован все же на страны Таможенного союза", - сказал Багдасарян.

Он отметил, что не нужно забывать и о том, что в России сейчас проживает 2,5 миллиона армян. "Мы ведь беспокоимся, когда с кем-то из наших соотечественников в России что-то случается", - сказал Багдасарян.

В ноябре 2013 года в Вильнюсе состоится саммит руководства Евросоюза и лидеров стран-участниц программы ЕС "Восточное партнерство", в ходе которого ожидается парафирование с несколькими странами, включая Армению, соглашения об ассоциации и соглашения "О глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли".

5 сентября Европейский Союз заявил, что ожидает разъяснения Армении относительно ее интеграционных устремлений.

В ЕС напоминают, что в июле текущего года стороны завершили переговоры с Арменией относительно Соглашения об ассоциации, включительно с положениями о создании глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли (ГВЗСТ). Переговоры длились 3,5 года.

“При поддержке ЕС это соглашение даст возможность Армении проводить всеобъемлющую модернизацию и воплощать в жизни реформы, которые основываются на общих ценностях, политической ассоциации и экономической интеграции”, - уверены в ЕС.

“Мы приняли к сведению тот факт, что Армения, похоже, стремится присоединиться к Таможенному союзу. Таким образом, ЕС ожидает разъяснения со стороны Армении их намерений и того, каким образом они собираются достичь совместимости между их желанием присоединиться к Таможенному союзу и обязательствами, взятыми в рамках Соглашения об ассоциации и ГВЗСТ. После завершения соответствующих консультаций мы сделаем выводы относительно наших последующих действий”, - отмечают в ЕС.

В то же время, ЕС хочет в который раз отметить, что Соглашение об ассоциации, включительно с ГВЗСТ, является программой реформ, пользу от которой извлекут все стороны; она не является «игрой с нулевой суммой» и может совмещаться с экономическим сотрудничеством со странами СНГ.