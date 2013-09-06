Вступление Украины в ТС негативно повлияет на отечественные компании – эксперт

В случае интеграции Украины с Таможенным союзом (ТС) значительная часть отечественных компаний будет выдавлена с рынка, поглощена или доведена до банкротства, а потребителям за счет установления высоких пошлин будет навязываться продукция некоторых членов объединения.

Такое мнение высказали эксперты аналитической группы Da Vinci AG в своем исследовании, посвященном анализу эффективности функционирования Таможенного союза на современном этапе, текстом которого располагает УНИАН.

Результаты исследования демонстрируют, что на сегодняшний день любые попытки присоединения к Таможенному союзу новых членов будут сопровождаться дискриминацией в отношении их экономических интересов, поэтому вступление Украины в ТС не гарантирует прекращения торговых конфликтов и блокады поставок украинских товаров на таможенную территорию стран – членов объединения.

«Украине не стоит ожидать прекращения торговых конфликтов с Россией после вступления в ТС. При невозможности конкурировать с ведущими мировыми производителями на внешних рынках единственным сценарием на рынке ТС является укрупнение, поглощение и выдавливание части производителей. Так, в авиационной отрасли при таком сценарии мы ожидаем попыток банкротства украинских авиационных предприятий. Аналогичный сценарий коснется автомобилестроения, пищевой промышленности, аэрокосмической отрасли и судостроения», – говорится в обзоре.

Также в нем приводится динамика развития отношений в рамках Таможенного союза за второй и третий кварталы 2013 года на основании официальных данных статистики, а также анализа заявлений представителей правительственных и бизнес-кругов Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики Беларусь. По оценкам группы, по сравнению с итогами подобного исследования, проведенного в марте 2013 года, полученные результаты продемонстрировали углубление ранее обозначенных проблем и формирование устойчивых негативных трендов. «Введение торговых санкций в отношении экономических партнеров Москва предпринимает для скрытия и выравнивания негативных и кризисных явлений в собственной экономике и экономике ТС, а также создания иллюзии эффективности работы Таможенного союза», – отмечается в обзоре.

По мнению аналитиков, Россия прибегает к внешним и внутренним торговым войнам как способу защиты внутреннего рынка, поскольку экономика РФ переживает тяжелые времена. «Результаты отчетности крупных предприятий на территории РФ свидетельствуют о том, что с апреля падение инвестиций составило более 5%. Это косвенно свидетельствует и является опережающим индикатором перехода экономики РФ в рецессию», – отмечается в обзоре.

В то же время, по оценкам аналитиков, такая политика способна обеспечить временный промышленный рост, но может привести к торможению модернизации промышленности участников ТС. Согласно итогам исследования, в Таможенном союзе наблюдается падение взаимной торговли между странами-участниками. В частности, по данным первых пяти месяцев текущего года сокращение взаимной торговли в рамках ТС составило 9,9% в годовом выражении, наибольшее падение наблюдается в торговых показателях Казахстана и России (на 15,8% и на 15,1% в мае 2013 года соответственно).

Аналитики полагают, что создание ТС пока не отразилось на диверсификации экономики стран-членов. «В экспортных операциях по-прежнему доминируют сырьевые и промышленные товары. Мы полагаем, что данная тенденция будет сохранена в дальнейшем», – отмечается в обзоре. Эксперты отмечают, что формат объединения не позволяет обеспечить равномерное развитие всех его участников, поскольку вес России во взаимной торговле ТС в 2012 году составил 65,1%, а за 5 месяцев 2013 года – 62,2%.

«На сегодняшний день благоприятный эффект от Таможенного союза в плане активизации торгового оборота ощущает на себе только Россия. Намечается тенденция к созданию устойчивой системы, где Беларусь, а в большей мере Казахстан займут нишу сырьевого придатка для экономики России», – говорится в обзоре. Например, в структуре взаимной торговли отрасль машиностроения занимает лишь 19,2%, при этом на долю РФ приходится 15,7% торговли товарами этой группы, Казахстана – 8,9%, Беларуси – 31,3%. «Наша страна вряд ли может рассчитывать на либерализацию поставок энергоносителей и открытие доступа к среднеазиатским месторождениям, поскольку Россия продолжит политику контроля и ограничения доступа к трубопроводам и инфраструктуре, а снижения цен на энергоресурсы не произойдет», – говорится в обзоре.

Сырьевая ориентация Таможенного союза увеличивает риски для экономик его членов. По итогам первого полугодия 2013 года на энергоносители приходится наибольшая доля, или 33,6% во взаимной торговле, при этом в торговле Российской Федерации и Казахстана на их долю приходится 44,3% и 40,3% соответственно. «РФ стремится удерживать монополию на поставки энергоресурсов. Так, Беларусь до сих пор не получила казахской нефти в рамках Таможенного союза, несмотря на то, что сам Казахстан заинтересован в таких поставках», – говорится в обзоре. По оценкам группы, Москва заинтересована в сохранении монополии на поставки энергоресурсов для эффективного наполнения бюджета РФ.

Среди прочих негативных явлений аналитики отметили высокий рост инфляции в результате повышения таможенных тарифов и выравнивания цен внутри ТС, увеличение объемов контрабанды в результате высокой тенизации товаропотоков, усугубление проблем с наркотрафиком на границе с азиатскими странами.

Эксперты пришли к выводу, что Россия хочет монополизировать внешнюю торговлю с Евросоюзом на постсоветском пространстве, поэтому формирование зоны свободной торговли Украины с ЕС стратегически не выгодно Кремлю. «РФ опасается самостоятельного сближения стран СНГ с ЕС, намерена ограничивать такие процессы и самой выступить хабом для части товаров из региона в Европу», – отмечается в обзоре.

Как сообщал УНИАН, Украина и Европейский Союз планируют подписать Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли в ноябре 2013 года.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 22 августа заявил, что Таможенному союзу в случае подписания Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС придется принять защитные меры.

"Если наши соседи (Украина) пойдут на существенную либерализацию таможенного режима с Евросоюзом, то на рынок Украины неизбежно хлынут товары достаточно неплохие по качеству и по цене, но это приведет к тому, что они будут выдавливать с собственно украинского рынка товары именно украинского производства. Тогда странам Таможенного союза придется подумать о защитных мерах", – заявил Путин.

Он пояснил, что в такой ситуации будет трудно понять маркировку товаров, страну их происхождения, что поставит российских производителей в "достаточно сложное положение".