Лукашенко хочет ввести пошлину для белорусов, выезжающих в ЕС за товарами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает ввести 100-долларовую пошлину для белорусских граждан, выезжающих в Евросоюз за товарами, сообщает РИА Новости.

"Это будет так: мы тебя на границе обслуживаем, плати 100 долларов с носа и езжай за границу", - сказал Лукашенко в пятницу, посещая завод "Мотовело".

"Наши люди сегодня, которые нас все критикуют - бедная наша страна, а до 3 миллиардов долларов вывозят за границу в Евросоюз и ввозят барахло, которое мы тоже выпускаем. Так вот, я давно поручил вплоть до того, что уезжаешь за пределы страны за этим барахлом, заплати пошлину", - сказал президент.

Кроме того, как отметил Лукашенко, сегодня в Евросоюзе "потирают руки - им 3 миллиарда долларов денег вывезли туда".

По словам Лукашенко, в Евросоюзе развивается торговля и производство, а "мы здесь барахтаемся как дураки".

"Почему мы создаем условия для ввоза в страну импорта и еще на льготных условиях? У нас свои холодильники, зачем нам льготные условия создавать для их ввоза из-за границы", - сказал Лукашенко.