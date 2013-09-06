Анонс на 9 сентября

* 10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция Аналитической группы Da Vinci AG на тему: «Как защитить права потребителя и обеспечить пищевую безопасность в Украине: презентация исследования относительно пищевых добавок». В ходе мероприятия будут очерчены основные проблемы и вызовы для Украины в области использования пищевых добавок и определены пути урегулирования проблемы на основе иностранного законодательного опыта. Участники презентуют пакет законодательных изменений, которые необходимы для повышения безопасности продуктов питания в Украине. Участники: Анатолий Баронин, директор аналитической группы Da Vinci AG, Андрей Колпаков, управляющий партнер аналитической группы Da Vinci AG (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* 14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Земельная реформа без проблем!?». В Днепропетровской области была проведена отработка механизмов решения социальных проблем, связанных с изменениями, происходящими на селе с использованием земельной реформы. В рамках пресс-конференции состоится презентация этих механизмов и инструментария, а также соответствующего пособия, которое пригодится как представителям общественности, так и представителями власти, для совместного налаживания эффективной работы. Для общественности этот механизм нужен, чтобы минимизировать риски нарушения их прав, а для власти он станет эффективным инструментом достижения консенсуса между участниками рынка земли и инструментом в предотвращении социальных конфликтов. Над разработкой механизма и инструментария решения проблем связанных с внедрением земельной реформы и отменой моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения работали совместно общественность, власть и эксперты по земельным и юридическим вопросам. Участники: первый зам.председателя Днепровского облсовета Анатолий Адамский, председатель районного совета Днепропетровского района Днепропетровской области Владимир Тарабрин, зам.директора ННЦ "Институт аграрной экономики" Николай Пугачев, юристы, эксперты и специалисты (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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