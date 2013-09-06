11 стран "Большой двадцатки" поддерживают действия США по Сирии даже в обход ООН

Одиннадцать стран "Большой двадцатки" заявили, что поддерживают действия США по Сирии даже в отсутствие мандата Совета Безопасности ООН.

Текст заявления, которое подписали Австралия, Канада, Франция, Италия, Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия, Испания, Турция, Великобритания и США, распространил сегодня Белый дом, сообщает РИА Новости.

"Подписавшие страны последовательно поддерживали жесткую резолюцию Совета Безопасности ООН, учитывая, что руководство международным реагированием является ответственностью Совета Безопасности, но также признают, что СБ остается парализованным, как это было на протяжении двух с половиной лет. Мир не может ждать, пока неудачей закончатся бесконечные процессы, которые могут привести только к растущим страданиям в Сирии и международной нестабильности", - говорится в заявлении.

"Мы поддерживаем усилия, предпринятые Соединенными Штатами и другими странами по обеспечению запрета на использование химического оружия", - отмечено в документе.

При этом подписавшие заявление страны заявляют, что военным путем проблему решить нельзя. "Признавая, что конфликт в Сирии не имеет военного решения, мы подтверждаем нашу приверженность поиску мирного политического решения путем полной реализации Женевского коммюнике 2012 года", - сообщили 11 стран.

Европейские участники заявления обязались добиваться выработки совместной позиции ЕС по данному вопросу.