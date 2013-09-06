ТОП-10 (6 сентября)

Золотовалютные резервы Нацбанка в августе сократились на 4,7%

Дефляция в августе ускорилась до 0,7%

Цены производителей промпродукции выросли на 1,2%

Программа активизации экономики на 2014 год потребует 207 млрд грн

Украина обеспечила себя газом на зиму, закачав в хранилища 12,2 млрд куб. м

Утилизационный сбор будет приведен в соответствие с требованиями ВТО - Прасолов

Украинцы будут получать компенсации при покупке новых автомобилей после утилизации старых

Вступление Украины в ТС негативно повлияет на отечественные компании – эксперт

Азаров считает, что бензин в Украине дешевый

Эксперт: на рынок акций давят новости из США и военный конфликт в Сирии

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Золотовалютные резервы Нацбанка в августе сократились на 4,7%

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) в августе снизились на 4,7%, или на 1,068 млрд долл., и на 1 сентября составили 21,652 млрд долл.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, с начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 11,8%, или на 2,894 млрд долл.

Также сообщается, что на 1 сентября 2013 года резервы в иностранной валюте составили 19,764 млрд долл., резервная позиция в МВФ - 0,03 млн долл., специальные права заимствования - 15,21 млн долл., золото - 1,872 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украины в июле снизились на 2,3%, или на 526 млн долл., с начала 2013 года - на 7,4%, или на 1,827 млрд долл., и на 1 августа составили 22,719 млрд долл.

В июле текущего года заместитель директора Генерального экономического департамента НБУ Сергей Николайчук сообщил журналистам, что золотовалютные резервы Нацбанка сохранятся на текущем уровне до конца года, поскольку основная масса платежей по внешним обязательствам приходилась на первое полугодие.

В то же время, эксперты считают такие ожидания Нацбанка нереалистичными и прогнозируют сокращение резервов до 20-22 млрд долл. к началу 2014 года.

В декабре 2012 года резервы сократились на 3,3% - до 24,546 млрд долл., в целом за 2012 год - на 22,8%, или на 7,248 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).

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Дефляция в августе ускорилась до 0,7%

Дефляция в Украине в августе 2013 года по сравнению с июлем составила 0,7%.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, в годовом выражении (против августа 2012 года) зафиксирована дефляция 0,4%, с начала 2013 года (август 2013 года к декабрю 2012 года) дефляция составила 0,6%.

По информации Госстата, снижение цен в августе т.г. по сравнению с предыдущим месяцем ускорилось до 0,7% с 0,1% в июле и зафиксировано второй месяц подряд. Ранее, с февраля текущего года, фиксировался незначительный показатель инфляции или нулевой рост цен. Отрицательное значение индекса потребительских цен в годовом выражении зафиксировано в августе после нулевого значения в июле (впервые в текущем году), ранее этот показатель также был отрицательным.

Обнародованные показатели Госстата не соответствуют прогнозам опрошенных УНИАН экспертов, которые прогнозировали инфляцию до 0,3% за счет цен на жилищно-коммунальные услуги, одежду и обувь.

Как сообщает Госстат, в августе против июля 2013 года больше всего подорожали яйца - на 13,5% (против августа 2012 г. - рост на 10%), алкоголь и табачные изделия - на 1% (9,3%), сыр и творог - на 0,6% (2,9%), масло – на 0,6% (2,1%).

Снижение цен зафиксировано на овощи - на 15,4% (15,2%), фрукты - на 11,5% (16,1%), продукты питания - на 1,6% (2,8%), обувь – на 1% (4,8%).

По остальным позициям в августе против июля 2013 года зафиксировано незначительное изменение цен на уровне 0,1-0,4 п.п.

Как сообщал УНИАН, дефляция в Украине в июле 2013 года по сравнению с июнем составила 0,1%, в годовом выражении (против июля 2012 года) зафиксирована нулевая инфляция, с начала 2013 года (июль 2013 года к декабрю 2012 года) инфляция составила 0,1%. Последний раз инфляция была зафиксирована в апреле 2012 года, при этом в целом по итогам 2012 года зафиксирована дефляция в 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%. Всемирный банк в 2013 году ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

Госбюджет на 2013 год рассчитан исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) в 4,8%, предельного дефицита госбюджета в 3,2% ВВП и темпов роста ВВП в 3,4%.

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Цены производителей промпродукции выросли на 1,2%

В Украине цены производителей промышленной продукции в августе 2013 года по сравнению с июлем выросли на 1,2%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, в годовом выражении (по сравнению с августом 2012 года) цены производителей промпродукции снизились на 0,9%, с начала года (август 2013 года к декабрю 2012 года) рост составил 1,9%.

Как сообщал УНИАН, в Украине цены производителей промышленной продукции в июле 2013 года по сравнению с июнем снизились на 2,9%, в годовом выражении (по сравнению с июлем 2012 года) цены производителей промпродукции снизились на 1,6%, с начала года (июль 2013 года к декабрю 2012 года) рост составил 0,7%.

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Программа активизации экономики на 2014 год потребует 207 млрд грн

Программа активизации экономики на 2014 год потребует финансирования в объеме 207 млрд грн, включая внешние заимствования в объеме 13 млрд грн, а также привлечение средств из других источников под государственные гарантии в объеме 64 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов.

«Прогнозный объем финансирования государственной программы активизации экономики на 2014 год составляет 207,159 млрд грн, в том числе за счет государственного бюджета – более 23 млрд грн, местных бюджетов – более 5 млрд грн, за счет кредитов международных финансовых организаций – более 13 млрд грн и других источников – в том числе средств, которые привлекаются под государственные гарантии – более 64 млрд грн – это основной ресурс программы», - сказал Прасолов.

По словам Прасолов, Программа активизации экономики на сегодняшний день является основой реализации правительственного курса на стимулирование внутреннего спроса и собственного производства. «Мы понимаем, что сегодня потенциал роста экономики Украины ограничен внешними факторами. Потому мы будем продолжать политику стимулирования развития внутреннего рынка и внутреннего производства", - сказал Прасолов.

Вместе с тем, экспортная составляющая также остается в центре внимания правительства. «В 2014 году прогнозируется интенсификация внедрения мероприятий, направленных на финансовое стимулирование экспорта, оптимизацию структуры экспортно-импортных операций, диверсификацию рынков сбыта экспортных товаров», - подчеркнул министр.

По его мнению, такой подход будет в будущем формировать долгосрочный тренд повышения конкурентоспособности национальной экономики и позитивно повлияет на динамику экспорта товаров.

"Рост импорта будет связан в первую очередь с расширением инвестиционного спроса. В результате прогнозируется, что темпы роста экспорта будут превышать темпы роста импорта», - отметил Прасолов.

Как сообщал УНИАН, Кабмин представил Программу активизации экономики, как основной план мероприятий по социально-экономическому развитию Украины, в марте 2013 года. Основными заданиями государственной политики на 2013-2014 годы были определены: поддержание оптимального уровня инфляции, который не будет мешать экономическому развитию страны; стимулирование инвестиций в национальной валюте; баланс государственных финансов сообразно с реальными возможностями экономики; обеспечение финансовой стабильности; детенизация экономики; снижение административных барьеров для развития предпринимательства, уменьшение вмешательства контролирующих органов в хозяйственную деятельность; стимулирование реализации инвестиционных проектов в приоритетных областях экономики; формирование государственного банка с целью стимулирования и поддержки развития приоритетных областей экономики, реализации инвестиционных и инновационных проектов привлечения долгосрочных внешних инвестиций в национальную экономику; стимулирование инвестиционной активности субъектов малого предпринимательства. Кроме того, особое внимание было уделено вопросам модернизации и технического переоснащения.

Суммарная стоимость этой программы составила порядка 380 млрд грн. Как ожидалось, реальный рост валового внутреннего продукта (ВВП) при условии реализации Программы активизации развития экономики на 2013 - 2014 годы составит 2,5-3,4% в 2013 году и 3-4% в 2014 году. Ожидаемый уровень инфляции в 2013-2014 годах - 5-6%, а дефицит государственного бюджета – не более 3,2% ВВП. Предельный уровень государственного долга не должен превышать 30,6% ВВП при ежегодном увеличении привлеченных ресурсов международных финансовых организаций на уровне 1-1,5 млрд долл.

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Украина обеспечила себя газом на зиму, закачав в хранилища 12,2 млрд куб. м

Украина полностью обеспечила себя газом на отопительный сезон, закачав в хранилища 12,2 млрд кубометров природного газа, в том числе 5,8 млрд кубов собственной добычи. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«Хочу сообщить, что на 1 сентября 2013 года в ПХГ закачано 12,2 млрд кубометров газа, из них приблизительно 5,8 млрд - собственной добычи. То есть к отопительному сезону полностью обеспечены», - сказал министр.

При этом он сообщил, что в плановом порядке идет накопление угля на складах теплоэлектростанций. «В соответствии с распоряжением Кабмина, к 1 октября на складах теплоэлектростанций необходимо создать запас угля в объеме порядка 5 млн тонн… Фактический показатель запасов на 1 сентября составляет 4,6 млн тонн. И мы выходим на баланс в 5,2 млн тонн. То есть выполняются все требования, порученные правительством», - сказал Ставицкий.

Также он отметил, что подготовка энергосистемы к пиковым нагрузкам в осенне-зимний период идет согласно планам и графикам.

Как сообщал УНИАН, ранее Украина заявляла о планах закачать в ПХГ 14 миллиардов кубометров газа. По словам Ставицкого, "это тот необходимый ресурс, который позволит спокойно пройти отопительный сезон и обеспечить транзит". Вместе с тем, российский "Газпром" требовал увеличить этот объем до 19 миллиардов кубометров для обеспечения бесперебойного транзита в ЕС.

В конце августа 2013 года Ставицкий заявил, что Украина согласилась увеличить закачку газа в ПХГ свыше 14 миллиардов кубометров для обеспечения транзита в Европу, хотя схема расчета за газ на конец лета была в состоянии согласования.

В то же время, источники УНИАН прогнозировали, что вероятнее всего речь идет о планах по закачке к началу отопительного сезона порядка 19 млрд куб. м, из которых 14 млрд куб. м будут закачаны госхолдингом “Нафтогаз Украины” и более 5 млрд куб. м - независимыми импортерами, в том числе по реверсной схеме из Европы.

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Утилизационный сбор будет приведен в соответствие с требованиями ВТО - Прасолов

В механизм уплаты утилизационного сбора, введенного в Украине с 1 сентября, будут внесены поправки, позволяющие привести его в соответствие с требованиями ВТО.

Об этом в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов.

«По поручению Президента ведется работа по усовершенствованию некоторых положений законодательства (об утилизационном сборе - УНИАН), которые не согласуются с требованиями ВТО. Речь идет о нормах по утилизации транспортных средств и уплате экологического налога. Принятие таких поправок позволит Украине обеспечить выполнение своих международных обязательств», - сказал Прасолов.

Как сообщал УНИАН, Закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств” вступил в силу с 1 сентября. Вместе с тем, Президент Украины Виктор Янукович, подписавший закон 2 августа, потребовал внести изменения в законодательство с целью снять противоречия с нормами ВТО. В этой связи в середине августа Министерство экологии и природных ресурсов Украины предложило снять ряд противоречивых норм, в частности о необходимости сертификации утилизационных площадок и использования корректирующих коэффициентов при вычислении суммы необходимого к уплате экологического налога.

Всеукраинская ассоциация автоимпортеров и дилеров (ВААИД) настаивает на отмене утилизационного сбора и готовит свои законопроекты, которые предполагают либо полную отмену сбора, либо его существенное снижение – до уровня, который отражает средние показатели аналогичного сбора в Европе.

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Украинцы будут получать компенсации при покупке новых автомобилей после утилизации старых

Кабинет министров Украины в рамках разработки механизмов поддержки автомобильного производства и стимулирования потребительского спроса на автомобили рассматривает возможность введения частичной денежной компенсации покупки нового автомобиля при условии, что старый сдается на утилизацию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра Юрия Бойко.

«Мы пойдем путем, которым пошли Америка и Россия – будем субсидировать. Если покупатель сдает старый автомобиль (на утилизацию - УНИАН), он получает справку и может купить автомобиль отечественного производства дешевле», - цитирует пресс-служба Бойко.

При этом он разъяснил, что сумма такой скидки может составить до 12 тыс. грн. «Это порядка 12 тыс. грн в среднем – приблизительно седьмая часть стоимости нового автомобиля», - отметил вице-премьер-министр.

При этом он подчеркнул, что документы, оговаривающие такие механизмы стимулирования спроса и предложения на автомобильном рынке Украины будут, подготовлены в ближайшее время.

По мнению Бойко, такой шаг позволит увеличить собственное производство транспортных средств и уменьшить отток валюты за границу. «В платежном балансе страны объемы средств, которые идут на закупку легковых автомобилей, занимают третье место. Поэтому увеличение собственного производства автомобилей позволит уменьшить отток валюты за границу», - подчеркнули в пресс-службе вице-премьер-министра.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, производство легковых автомобилей в Украине в январе-июле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократилось на 50% - до 21,6 тыс. единиц.

Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», Корпорация «АИС» («КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (Черниговский автозавод и Бориспольский автозавод).

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Вступление Украины в ТС негативно повлияет на отечественные компании – эксперт

В случае интеграции Украины с Таможенным союзом (ТС) значительная часть отечественных компаний будет выдавлена с рынка, поглощена или доведена до банкротства, а потребителям за счет установления высоких пошлин будет навязываться продукция некоторых членов объединения.

Такое мнение высказали эксперты аналитической группы Da Vinci AG в своем исследовании, посвященном анализу эффективности функционирования Таможенного союза на современном этапе, текстом которого располагает УНИАН.

Результаты исследования демонстрируют, что на сегодняшний день любые попытки присоединения к Таможенному союзу новых членов будут сопровождаться дискриминацией в отношении их экономических интересов, поэтому вступление Украины в ТС не гарантирует прекращения торговых конфликтов и блокады поставок украинских товаров на таможенную территорию стран – членов объединения.

«Украине не стоит ожидать прекращения торговых конфликтов с Россией после вступления в ТС. При невозможности конкурировать с ведущими мировыми производителями на внешних рынках единственным сценарием на рынке ТС является укрупнение, поглощение и выдавливание части производителей. Так, в авиационной отрасли при таком сценарии мы ожидаем попыток банкротства украинских авиационных предприятий. Аналогичный сценарий коснется автомобилестроения, пищевой промышленности, аэрокосмической отрасли и судостроения», – говорится в обзоре.

Также в нем приводится динамика развития отношений в рамках Таможенного союза за второй и третий кварталы 2013 года на основании официальных данных статистики, а также анализа заявлений представителей правительственных и бизнес-кругов Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики Беларусь. По оценкам группы, по сравнению с итогами подобного исследования, проведенного в марте 2013 года, полученные результаты продемонстрировали углубление ранее обозначенных проблем и формирование устойчивых негативных трендов. «Введение торговых санкций в отношении экономических партнеров Москва предпринимает для скрытия и выравнивания негативных и кризисных явлений в собственной экономике и экономике ТС, а также создания иллюзии эффективности работы Таможенного союза», – отмечается в обзоре.

По мнению аналитиков, Россия прибегает к внешним и внутренним торговым войнам как способу защиты внутреннего рынка, поскольку экономика РФ переживает тяжелые времена. «Результаты отчетности крупных предприятий на территории РФ свидетельствуют о том, что с апреля падение инвестиций составило более 5%. Это косвенно свидетельствует и является опережающим индикатором перехода экономики РФ в рецессию», – отмечается в обзоре.

В то же время, по оценкам аналитиков, такая политика способна обеспечить временный промышленный рост, но может привести к торможению модернизации промышленности участников ТС. Согласно итогам исследования, в Таможенном союзе наблюдается падение взаимной торговли между странами-участниками. В частности, по данным первых пяти месяцев текущего года сокращение взаимной торговли в рамках ТС составило 9,9% в годовом выражении, наибольшее падение наблюдается в торговых показателях Казахстана и России (на 15,8% и на 15,1% в мае 2013 года соответственно).

Аналитики полагают, что создание ТС пока не отразилось на диверсификации экономики стран-членов. «В экспортных операциях по-прежнему доминируют сырьевые и промышленные товары. Мы полагаем, что данная тенденция будет сохранена в дальнейшем», – отмечается в обзоре. Эксперты отмечают, что формат объединения не позволяет обеспечить равномерное развитие всех его участников, поскольку вес России во взаимной торговле ТС в 2012 году составил 65,1%, а за 5 месяцев 2013 года – 62,2%.

«На сегодняшний день благоприятный эффект от Таможенного союза в плане активизации торгового оборота ощущает на себе только Россия. Намечается тенденция к созданию устойчивой системы, где Беларусь, а в большей мере Казахстан займут нишу сырьевого придатка для экономики России», – говорится в обзоре. Например, в структуре взаимной торговли отрасль машиностроения занимает лишь 19,2%, при этом на долю РФ приходится 15,7% торговли товарами этой группы, Казахстана – 8,9%, Беларуси – 31,3%. «Наша страна вряд ли может рассчитывать на либерализацию поставок энергоносителей и открытие доступа к среднеазиатским месторождениям, поскольку Россия продолжит политику контроля и ограничения доступа к трубопроводам и инфраструктуре, а снижения цен на энергоресурсы не произойдет», – говорится в обзоре.

Сырьевая ориентация Таможенного союза увеличивает риски для экономик его членов. По итогам первого полугодия 2013 года на энергоносители приходится наибольшая доля, или 33,6% во взаимной торговле, при этом в торговле Российской Федерации и Казахстана на их долю приходится 44,3% и 40,3% соответственно. «РФ стремится удерживать монополию на поставки энергоресурсов. Так, Беларусь до сих пор не получила казахской нефти в рамках Таможенного союза, несмотря на то, что сам Казахстан заинтересован в таких поставках», – говорится в обзоре. По оценкам группы, Москва заинтересована в сохранении монополии на поставки энергоресурсов для эффективного наполнения бюджета РФ.

Среди прочих негативных явлений аналитики отметили высокий рост инфляции в результате повышения таможенных тарифов и выравнивания цен внутри ТС, увеличение объемов контрабанды в результате высокой тенизации товаропотоков, усугубление проблем с наркотрафиком на границе с азиатскими странами.

Эксперты пришли к выводу, что Россия хочет монополизировать внешнюю торговлю с Евросоюзом на постсоветском пространстве, поэтому формирование зоны свободной торговли Украины с ЕС стратегически не выгодно Кремлю. «РФ опасается самостоятельного сближения стран СНГ с ЕС, намерена ограничивать такие процессы и самой выступить хабом для части товаров из региона в Европу», – отмечается в обзоре.

Как сообщал УНИАН, Украина и Европейский Союз планируют подписать Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли в ноябре 2013 года.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 22 августа заявил, что Таможенному союзу в случае подписания Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС придется принять защитные меры.

"Если наши соседи (Украина) пойдут на существенную либерализацию таможенного режима с Евросоюзом, то на рынок Украины неизбежно хлынут товары достаточно неплохие по качеству и по цене, но это приведет к тому, что они будут выдавливать с собственно украинского рынка товары именно украинского производства. Тогда странам Таможенного союза придется подумать о защитных мерах", – заявил Путин.

Он пояснил, что в такой ситуации будет трудно понять маркировку товаров, страну их происхождения, что поставит российских производителей в "достаточно сложное положение".

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Азаров считает, что бензин в Украине дешевый

Кабинет министров не планирует отменять уплату акциза на нефтепродукты, поскольку такой налог существует во всех европейских странах и именно он формирует основные доходы дорожных фондов, за счет которых ведется ремонт автотрасс.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook заявил премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Кабинет министров не планирует отменять акциз на нефтепродукты. Такой налог существует во всех европейских странах, он у нас в Украине один из самых низких», - заявил глава правительства.

При этом он отметил, что вследствие низкой ставки акциза Украина не может позволить себе качественных ремонтов дорог. «Если мы жалуемся на плохое состояние дорог, то именно потому, что мы на дороги тратим значительно меньше, чем в любой европейской стране, то есть низкие акцизы на нефтепродукты формируют и низкие доходы фонда дорожного строительства», - пояснил Азаров.

При этом он обратил внимание, что и цены на бензин в других странах выше украинских. «Цены на бензин, из всех окружающих нас стран, ниже только в России и Беларуси. И то, не намного ниже. В последнее время в Российской Федерации цены на бензин подняли, и они почти приблизились к нашим. А ведь не следует забывать, что нам Россия продает нефть по мировой цене, взимая, к тому же, привозную пошлину в размере более 400 долл. за тонну», - отметил премьер-министр.

Вместе с тем, он напомнил, что ключевая задача правительства в этой связи - несмотря на все трудности, обеспечить население топливом и создать его постоянный запас. «Основная задача правительства - обеспечение нефтепродуктами страны. Мы должны иметь постоянный запас топлива и максимально быть адаптированы к колебаниям цен на мировых рынках. Ну а уж ваше право судить, удается ли решить эту задачу правительству или нет», - сказал Азаров, обращаясь к пользователям социальной сети.

Как сообщал УНИАН, в августе Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») вышло с предложением повысить акцизы на нефтепродукты, чтобы таким образом увеличить поступления средств на ремонт и строительство автодорог. По данным «Укравтодора», на сегодняшний день в Украине акциз на бензин составляет 198 евро за тонну, в то время как в европейских странах - 550-900 евро за тонну. Также акциз на дизельное топливо, в зависимости от содержания серы, в Украине составляет 46-98 евро за тонну, а в Европе - 400-700 евро за тонну.

В апреле министр инфраструктуры Владимир Козак заявил о том, что Мининфраструктуры готово подать на рассмотрение правительства и парламента законопроект о повышении акциза на топливо, который на сегодняшний день остается одним из самых низких в Европе. Однако позднее в Мининфраструктуры уточнили, что проект закона является лишь одним из возможных решений вопроса привлечения дополнительных средств для развития автомобильных дорог страны, но отнюдь не единственным.

Акциз на нефтепродукты был введен в 2011 году, до этого действовал транспортный сбор с каждого автовладельца.

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Эксперт: на рынок акций давят новости из США и военный конфликт в Сирии

Инвесторы расценили статистику с рынка труда США как сигнал к скорому сокращению программы количественного смягчения (QE3), поскольку Федеральный резерв в качестве ориентира своей дальнейшей политики обозначил именно уровень безработицы.

Такое мнение высказала в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

Она подчеркнула, что "внимание игроков в ходе сегодняшней сессии было сосредоточено на ожидаемых статданных по рынку труда США. До выхода статистики игроки заняли выжидательную позицию, а фондовые индикаторы консолидировались на уровнях вчерашнего закрытия".

По словам Лаврик, публикация ежемесячного отчета по занятости в Штатах дала краткосрочный импульс к покупкам. Однако после движения вверх последовал весьма существенный откат рынков вниз. Согласно данным Минтруда США, прирост занятости оказался меньше прогноза аналитиков на 11 тыс. и составил 169 тыс., Уровень безработицы напротив, превзошел ожидания, снизившись до 7,3%.

Кроме того, добавила аналитик, давление на рынки оказала информация о том, что Россия окажет поддержку Сирии в случае начала военных действий. "Информационный фон, создаваемый вокруг геополитических событий на Востоке, усиливает беспокойство инвесторов относительно возможных масштабов боевых действий и их последствий", - отметила она.

Лаврик ожидает в начале следующей недели очередную порцию негатива, связанную с военным конфликтом в Сирии и спекуляциями на тему сокращения программы выкупа активов Федрезервом США.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 6 сентября, повысился на 0,23% – до 828,29 пункта. Общий объем торгов составил 23,1 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 1,96% – до 293,26 пункта. Общий объем торгов составил 4,818 млрд грн.

УНИАН