Баланс недели: рейтинг «ниже плинтуса», Россия обещает встретиться, таможня закрылась с другой стороны, резервы снова в упадке

На минувшей неделе международные организации снова упрекнули Украину в излишнем бюрократизме и непрозрачности. Согласно обнародованному рейтингу «Индекс глобальной конкурентоспособности» (Global Competitiveness Index, GCI) Всемирного экономического форума, Украина за год потеряла 11 позиций и заняла 84 место из 148 стран. После прошлогоднего подъема в этом списке на 9 позиций наша страна опять вернулась на уровень 2011 года.

«Можно утверждать, что наиболее важной проблемой страны является необходимость капитальной перестройки ее институциональной структуры, которая страдает от бюрократизма, отсутствия прозрачности и фаворитизма», - говорится в сообщении ВЭФ. Но есть и позитивные моменты: наша страна не изменилась, просто другие страны стали лучше и повысили свои позиции в рейтинге. В том числе и Россия, которая поднялась на 3 позиции, заняв 64 место.

Генеральный директор Украинского кредитно-рейтингового агентства (UCRA) Станислав Дубко пояснил, что падение позиций после короткого периода их улучшения связано с отсутствием эффективных структурных реформ в экономике. «Украина начинает устойчиво ассоциироваться у международных инвесторов с нестабильными странами Африки и Южной Америки», - отметил эксперт.

Его коллега, советник генерального директора рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг» Алексей Капустинский, отметил, что рейтинг снизился, в основном, из-за еще более низкой, чем в прошлом году, оценки работы госструктур. «По нашему мнению, чаще стали происходить случаи, когда при взаимодействии государства и бизнеса чиновники находят формальные поводы и способы применять штрафы и санкции», - сказал он.

В то же время, директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что данный рейтинг «носит сугубо технический характер и мало отвечает реалиям жизни». По его словам, для стремительного повышения своих позиций Украине достаточно самого факта подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

С одной стороны, все просто: подписание документа запланировано на ноябрь в рамках саммита «Восточное партнерство» в Вильнюсе. Но связанное с этим событием напряжение со стороны России и других членов Таможенного союза нарастает по мере его приближения. И минувшая неделя не стала исключением.

Россия обещает «встретиться»

Помимо Украины, подписать соглашения об ассоциации с ЕС на саммите в Вильнюсе до последнего времени планировали Молдова и Армения. Но на прошедшей неделе под натиском России «сдалась» Армения, заявив о присоединении к Таможенному союзу. Почти «сдалась» Грузия, премьер-министр страны заявил о возможности рассмотрения вхождения в ТС.

Реакция Брюсселя последовала незамедлительно. Согласно заявлению вице-президента парламентской ассамблеи Евро-Нест (ЕС - страны «Восточное партнерство») Яцека Сарюш-Вольского, эти события, а также торговая война с Украиной и многочисленные угрозы Молдове являются нахальной попыткой поставить проект «Восточное партнерство» под вопрос. Сарюш-Вольский сообщил о намерениях Европарламента провести дебаты и одобрить резолюцию относительно давления Российской Федерации на страны «Восточного партнерства» в следующий четверг на пленарном заседании в Страсбурге.

«Предложение и переговоры относительно соглашений об ассоциации с нашими странами - восточными соседями поставили их под давление со стороны России. ЕС намерен защищать восточных партнеров от неприемлемых действий России, направленных на отвлечение их от ассоциации с ЕС», - заявил европейский депутат.

Ответ Кремля на праведный гнев чиновников ЕС оказался неожиданно теплым. «Вы знаете, что бы ни происходило, и куда бы Украина ни шла, мы все равно когда-то и где-то встретимся. Почему? Потому что мы – один народ», - заявил в преддверии саммита «Большой двадцатки» президент РФ Владимир Путин. Он вспомнил историю, тесные связи и общие корни обоих государств, и это прозвучало как последняя попытка призвать украинскую власть к развитию и укреплению связей, но уже в формате Таможенного союза.

Не усомнилось ли в своем европейском выборе украинское правительство и не является ли подтверждением тому поручение премьер-министра Николая Азарова в кратчайшие сроки проработать вопрос присоединения Украины к Договору об устранении технических барьеров во взаимной торговле между странами Таможенного союза и государствами-участниками СНГ, которые не являются членами ТС? Судя по заявлениям украинских чиновников, прозвучавшим на минувшей неделе, - нет.

Министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов в ходе «Часа вопросов к правительству» в Верховной Раде оценил действия российской стороны в отношении проволочек с таможенным оформлением украинского импорта в августе текущего года как неприемлемые. По его мнению, Украина располагает и использует широкий спектр мер по защите своих интересов. Он предложил решать споры с Россией через Всемирную торговую организацию.

Азаров обозначил четкие временные ориентиры, сообщив в ходе общения в социальной сети Facebook, что рассмотрение Кабмином текста Соглашения об ассоциации с ЕС назначено на 18 сентября. «На 18 сентября назначено заседание правительства, после которого начнутся внутригосударственные процедуры, связанные с предстоящим подписанием Соглашения Украины с Евросоюзом", - написал Азаров.

В свою очередь, Президент Виктор Янукович в очередной раз заявил: Украина и дальше будет покупать газ в Европе, если не найдет общий язык с Россией. И в рамках этой политики министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий намерен обсудить с еврокомиссаром вопрос поставок газа из Словакии, а также Украина подпишет новое соглашение с немецким трейдером RWE о поставках газа из Германии.

Правильный ли это выбор? По оценкам экспертов аналитической группы Da Vinci AG, Россия прибегает к внешним и внутренним торговым войнам как к способу защиты внутреннего рынка, поскольку экономика РФ переживает тяжелые времена, и на сегодняшний день благоприятный эффект от Таможенного союза в плане активизации торгового оборота ощущает только она. «В случае интеграции Украины с Таможенным союзом значительная часть отечественных компаний будет выдавлена с рынка, поглощена или доведена до банкротства, а потребителям за счет установления высоких пошлин будет навязываться продукция некоторых членов объединения», - отмечается в обзоре аналитиков. Так что выбор очевиден, и своим поведением Россия принятие такого решения только ускорила.

Таможня закрылась с другой стороны

Минувшая неделя ознаменовалась новым таможенным конфликтом, в котором наша страна сыграла уже роль нападающего. Черниговская и Житомирская таможни запретили ввоз на территорию Украины свинины, мясных субпродуктов, меда, молока и молочных продуктов, а также яиц из Беларуси. Министерство аграрной политики и продовольствия Украины еще в конце августа сообщало об усилении контроля на границах с Российской Федерацией и Республикой Беларусь из-за угрозы занесения возбудителя африканской чумы свиней (АЧС).

В данном случае, это - не пресловутые торговые войны, а объективное беспокойство за здоровье граждан, поскольку на прошлой неделе в России выявлены новые вспышки АЧС на территории сразу пяти областей - Тамбовской, Смоленской, Волгоградской, Московской и Тульской. А на территории Октябрьского района Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации. С другой стороны, вполне возможно, что хворь российских свинок стала только поводом для начала ответных войн со стороны аграрного бизнеса в попытке защитить свои рынки сбыта. Остается надеяться, что в случае первого варианта граница и далее будет оставаться на замке, и нашим гражданам ничего не угрожает.

Также на минувшей неделе аграрный рынок отличился расширением крупнейшего в стране земельного банка - агрохолдинга «Укрлендфарминга» Олега Бахматюка. Антимонопольный комитет разрешил ему купить 41 сельхозпредприятие, среди которых активы украинской части крупного российского аграрного холдинга «Валинор». Безусловно, покупка существенно усилит рыночные позиции агрохолдинга, однако значительно вырастут и его операционные риски.

Резервы снова в упадке, а инфляция откладывается

На прошедшей неделе Госстат обнародовал противоречивую статистику. В августе снова снизились золотовалютные резервы Нацбанка - на 4,7% (только за месяц), или на 11,8% - с начала года. Вопреки заверениям чиновников НБУ в июле о сохранении резервов на текущем уровне, они упали и в июле, и в августе. Как прокомментировал руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен, снижение резервов в августе объясняется выплатами Минфина и НБУ по внешним долгам, которые не были рефинансированы. В то же время, эксперт прогнозирует небольшой рост резервов в сентябре в результате привлечения правительством кредита на 750 млн долл.

Показатели Госстата по инфляции по итогам августа оказались на отрицательном уровне во всех исчислениях. Дефляция по сравнению с июлем составила 0,7%, в годовом выражении - 0,4%, с начала 2013 года - 0,6%. Тренд низкой или отрицательной инфляции не изменился, вопреки мнениям опрошенных УНИАН экспертов, которые прогнозировали рост цен в августе до 0,3% за счет подорожания жилищно-коммунальных услуг, одежды и обуви. В то же время, эксперты советуют не радоваться, поскольку продолжение тренда низкой инфляции свидетельствует о стагнации украинской экономики.

Не порадовало на минувшей неделе Госказначейство, обнародовав показатель доходов госбюджета, которые в январе-августе сократились на 3 млрд грн, или на 1,4% в годовом выражении. Экс-министр финансов Виктор Пинзеник оценивает уровень падения доходов в 24,4%. «На треть уменьшили поступления органы налоговой и таможенной системы. Уже традиционно подтянул показатель НБУ, перечислив в августе в 2,3 раза больше, чем предполагалось», - отметил он. По его словам, недобор средств в госбюджет может составить до 35-40 млрд грн, что потребует от правительства принятия мер по предотвращению опасной бюджетной ситуации.

В то же время, долгожданный проект госбюджета на следующий год, равно как и его корректировка на год текущий, не минувшей неделе так и не были представлены на утверждение Кабмина. Согласно Бюджетному кодексу, предельный срок для прохождения такой процедуры – следующая неделя. Так что развязка бюджетной интриги уже близка. Тем более что некоторые цифры уже обнародованы. В ходе того же «Часа вопросов к правительству» Прасолов оценил Программу активизации экономики на 2014 год в 207 млрд грн, включая внешние заимствования в объеме 13 млрд грн и привлечение средств из других источников под госгарантии на 64 млрд грн.

Ольга Гордиенко (УНИАН)