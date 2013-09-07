На границе Мексики и Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 6,5
11:15, 07 сентября 2013Разное
0
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло сегодня близ границы Мексики и Гватемалы.
Как передает РИА «Новости», об этом сообщается на сайте геологической службы США.
Эпицентр землетрясения располагался в 6 километрах к юго-западу от города Пахапита в Гватемале. Очаг подземных толчков залегал на глубине около 68 километров.
О жертвах или разрушениях не сообщается.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter