Обама призвал конгресс США объединиться в решении по операции в Сирии

Президент США Барак Обама призвал членов конгресса США объединиться в решении вопроса о военном вмешательстве в ситуацию в Сирии.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Мы не можем оставаться слепыми после кадров из Сирии, которые мы видели. Вот почему я прошу членов конгресса объединиться и действовать во имя мира, в котором мы хотим жить, в мире, в котором мы хотим оставить наших детей и будущие поколения", - сказал в субботнем радиообращении Обама.

Президент США добивается от конгресса одобрения военной операции против Сирии в связи с событиями 21 августа, когда, по данным американской разведки, более 1,4 тысячи человек погибли при применении химического оружия под Дамаском.

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