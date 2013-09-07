Россия вынудила Армению попроситься в Таможенный союз - эксперт

Бывший министр армянского правительства утверждает, что причиной резкой смены политического курса страны стало беспрецедентное давление Кремля.

Россия задействовала все возможные рычаги влияния для того, чтобы накануне Вильнюсского саммита заставить Армению отказаться от создания зоны свободной торговли с Евросоюзом и попроситься в Таможенный союз.

Об этом в комментарии ZN.UA рассказал бывший министр национальной безопасности Армении, глава Центра политических и правовых исследований Concord Давид Шахназарян.

Поясняя внезапное решение армянского президента, Давид Шахназарян заметил, что "единственная причина произошедшего — беспрецедентное давление Кремля".

По словам Шахназаряна, давление шло по нескольким направлениям. Во-первых, угроза россиян подтолкнуть Баку к новой войне за Нагорный Карабах: мимо внимания армян никак не могли пройти многомиллиардные поставки российского оружия в Азербайджан. В том числе, наступательного — на 1 млрд долл. Во-вторых, это угроза дестабилизации внутриполитической ситуации в самой Армении, о чем публично говорили сами российские дипломаты.

"Москва имеет определенные рычаги давления на внутриполитическом поле. В стране есть влиятельные политические силы — "Процветающая Армения", "Дашнакцутюн", Армянский национальный конгресс и другие, действующие в фарватере российских интересов. Думаю, были и другие рычаги давления", — считает армянский политолог, поясняющий причины, толкнувшие Ереван на сделку "безопасность вместо суверенитета".

В частности, резкое увеличение цены на энергоносители способно обострить и без того сложную социально-экономическую ситуацию в стране: в армянском обществе и так болезненно восприняли недавнее повышение "Газпромом" цены на газ. Теперь же российские эксперты с уверенностью прогнозируют, что "вступление Армении в ТС и ЕЭП позволит снизить цену на газ, поступающий из России, на 30%".

Сам же президент Армении Серж Саргсян так объяснил свое решение по ТС: "Сейчас наши партнеры по ОДКБ формируют новую платформу экономического взаимодействия. Я не раз говорил, что, находясь в одной системе военной безопасности, невозможно и неэффективно изолироваться от соответствующего геоэкономического пространства. Это рациональное решение, это решение исходит из национальных интересов Армении. Это решение — не отказ от нашего диалога с европейскими структурами".

Пытаясь спрогнозировать дальнейшее развитие отношений с Евросоюзом, армянские политологи одновременно также стараются понять, каким все же будет формат участия их страны в Таможенном союзе, надеясь, что будут найдены варианты наподобие "украинских". В частности, участие в этом интеграционном объединении в качестве наблюдателя. В таком случае, перспектива подписания соглашения о зоне свободной торговли с ЕС остается. В Ереване полагают, что это решится в течение ближайших месяцев. "Наша Конституция не позволяет стране стать полноценным участником ТС. Если же вдруг, несмотря на запрет Конституции, Армения все же станет полноправным членом ТС, то это будет иметь очень негативные последствия для страны, поскольку она станет придатком России", — констатирует Давид Шахназарян.

По словам армянского эксперта, вступление в ТС обострит для страны проблему трудовой миграции. В числе других негативных последствий — ограничение суверенитета; сужение влияния страны в мире. Кроме того, Армения перестает быть субъектом урегулирования нагорнокарабахского конфликта.