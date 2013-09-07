Министры ЕС призвали дать сильный ответ на химатаку в Сирии

Европейские министры иностранных дел призвали дать однозначный и «сильный ответ» против виновных в химической атаке в пригороде Дамаска.

Об этом, как сообщает Газета.ру со ссылкой на Reuters, заявила глава дипломатии Евросоюза Кэтрин Эштон на встрече в Вильнюсе.

В Вильнюсе прошла встреча министров 28 европейских стран. На встрече присутствовал также государственный секретарь США Джон Керри.

Эштон отметила, что все указывает на то, что власти Сирии ответственны за химическую атаку 21 августа в пригороде Дамаска.

Однако информация о том, одобрили ли европейские министры военное вмешательство США и НАТО в Сирию, пока не сообщается.