Министерство внутренних дел нужно значительно реформировать, считает Янукович

Министерство внутренних дел следует значительно реформировать, считает Президент Украины Виктор Янукович.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Украина» в воскресенье.

Глава государства отметил, что структуру МВД ожидает разделение функций.

«Например, одна из функций - это следствие. Новый Уголовный процессуальный кодекс предусматривает создание национального следственного органа», - подчеркнул Президент.

Отвечая на вопрос о том, будет ли переименована украинская милиция на полицию, Янукович отметил, что суть не в названии.

«Все хорошо понимают, что суть не в названии. Главнее всего - это то содержание и то качество, которые заложены в работе этого ведомства», - сказал Президент.