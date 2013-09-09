Министерство внутренних дел нужно значительно реформировать, считает Янукович
08:51, 09 сентября 2013Разное
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Министерство внутренних дел следует значительно реформировать, считает Президент Украины Виктор Янукович.
Об этом он сказал в интервью телеканалу «Украина» в воскресенье.
Глава государства отметил, что структуру МВД ожидает разделение функций.
«Например, одна из функций - это следствие. Новый Уголовный процессуальный кодекс предусматривает создание национального следственного органа», - подчеркнул Президент.
Отвечая на вопрос о том, будет ли переименована украинская милиция на полицию, Янукович отметил, что суть не в названии.
«Все хорошо понимают, что суть не в названии. Главнее всего - это то содержание и то качество, которые заложены в работе этого ведомства», - сказал Президент.
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