На выборах мэра Москвы победил Собянин

Москва. Исполняющий обязанности мэра российской столицы Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы с окончательным результатом 51,37% голосов, второе место - у оппозиционера Алексей Навального.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал руководитель Московской избирательной комиссии Валентин Горбунов после подсчета 100% голосов.

По его словам, Собянин одержал победу с 51,27%, второй результат на выборах мэра Москвы у оппозиционера Навального - 27,24%, замыкает тройку лидеров кандидат от КПРФ Иван Мельников – 10,69%, четвертое место занимает лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин - 3,51%, кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев - 2,86%, кандидат от «Справедливой России» Николай Левичев - 2,8%.

Явка составила 32,07% избирателей.

Как сообщал УНИАН, выборы мэра Москвы проходили 8 сентября впервые почти за десять лет.