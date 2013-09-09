Украина не должна противопоставлять сотрудничество с Европой и Евразией - Янукович

Украина не должна противопоставлять сотрудничество на европейском направлении и отношения с евразийским содружеством, отмечает Президент Виктор Янукович.

«Нам не нужно противопоставлять вопрос европейской интеграции с вопросами строительства стратегических отношений со странами евразийского содружества или союза», - сказал глава государства в интервью телеканалу «Украина» в воскресенье, 8 сентября.

Янукович напомнил, что уже подписан ряд документов, определяющих статус Украины в отношениях с Таможенным союзом и Евразийским союзом, в которых наше государство является наблюдателем.

«Что касается референдума, о котором все время идет речь и которым пугают всех, референдум необходим будет тогда, в перспективе, когда речь будет идти о вступлении в то или иное содружество, в которое нам нужно будет делегировать часть наших суверенных прав, предусмотренных Конституцией. И вот здесь, конечно, только украинский народ может принять такое решение», - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, 21 августа Лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко сообщил, что в начале сентября КПУ начнет сбор подписей за проведение всеукраинского референдума, на который предложит вынести вопрос о вступлении Украины в Таможенный союз.

2 сентября Окружной административный суд Киева по иску Европейской партии Украины запретил Коммунистической партии организовывать и проводить собрание граждан относительно проведения всеукраинского референдума по народной инициативе о вступлении (присоединении) Украины в Таможенный союз.

Другим постановлением суд открыл производство по указанному делу и назначил предварительное судебное заседание на 13 сентября.

Однако 3 сентября Симоненко сказал, что собрание граждан по подготовке референдума все же состоится.

8 сентября участники собрания утвердили вопрос на всеукраинский референдум. В частности, он будет звучать так: «Поддерживаете ли вы присоединение Украины к Таможенному союзу Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации?» с вариантами ответа «да» или «нет».