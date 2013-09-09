Грузия подпишет Соглашение об ассоциации с ЕС весной 2014 года

Премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили заявляет, что его страна весной 2014 года планирует подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

Об этом он сказал после встречи с эстонским министром иностранных дел Урмасом Паетом в Таллинне, передает Радио «Свобода».

Как сообщал УНИАН, Украина надеется подписать Соглашение об ассоциации с ЕС в конце ноября текущего года на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.

7 августа посол Грузии в Украине Михаил Уклеба проинформировал, что Грузия надеется на этом саммите парафировать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

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