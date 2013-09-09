Рейтинг конкурентоспособности Украины снизился из-за госструктур - эксперт

Снижение рейтинга Украины в Индексе глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index, GCI) Всемирного экономического форума (ВЭФ) на 11 позиций произошло из-за низкой оценки работы государственных структур.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал советник генерального директора рейтингового агентства "Кредит-Рейтинг" Алексей Капустинский.

«Рейтинг снизился в основном из-за еще более низкой, чем в прошлом году, оценки работы госструктур. Более негативно оценивается влияние этих структур и правоохранителей на работу бизнеса, отмечается рост госрасходов и низкая прозрачность принятия решений в госсекторе. Права собственности не защищены, стандарты отчетности и аудита оцениваются как низкие и не внушающие доверия», - прокомментировал эксперт. По его словам, чаще стали происходить случаи, когда при взаимодействии государства и бизнеса чиновники находят формальные поводы и способы применять штрафы и санкции. «Например, компания на день-два просрочила подачу большой по объему информации в ответ на информационный запрос госструктуры, что может быть поводом для проверки и/или влечет наложение штрафа. Юридически и бизнес, и государство сейчас стараются использовать все возможные лазейки, чтобы как можно больше средств получить в свою пользу (государство - отнять, бизнес - оставить). В ход идет все больше уловок. Это отображается на индексе, который во многом зависит от доверия бизнеса к государству. Которого нет», - пояснил Капустинский.

Как пояснил эксперт, индекс страны составляется на основе 12 блоков показателей, при этом Украина серьезно проигрывает другим странам по блокам, которые касаются качества работы государственных институтов, макроэкономики, эффективности товарного рынка, эффективности рынка труда, уровня развития финансового рынка, уровня развития и готовности ко внедрению технологий, инноваций. «Особого внимания заслуживает блок, который касается оценки работы госинститутов. Оценка защиты прав собственности одна из самых низких (2,5 из 10, 143 место, в прошлом году - 134-е), уровень защиты интеллектуальной собственности - 133 место (было год назад 120-е), степень независимости судебной системы - 139 место (было 124-е), уровень предвзятости госструктур в принятии решений - 133 место (было 119), уровень раздутости госрасходов - 143 место (128), уровень прозрачности в принятии решений - 130 место (123), доверие к правоохранительной системе - 133 место (123), этика ведения бизнеса - 130 место (124), надежность аудиторских стандартов и стандартов отчетности - 130 место (122), уровень защиты прав миноритарных акционеров - 146 место из 148-ми (было 141-е в 2012 году), уровень защиты инвесторов - 100 место (было 94-е)», - рассказал Капустинский.

Он также отметил, что в блоке показателей по качеству инфраструктуры «серьезно тянет вниз показатель качества дорог», и заслуживает внимания показатель эффективности антимонопольной политики, а также показатели готовности взращивать и удерживать талантливых специалистов. «Серьезно снизился показатель "способность к инновациям" - по нему страна скатилась с 58 на 100 место, по уровню наличия передовых технологий - с 80 на 106 место», - добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, Украина заняла 84 место из 148 стран в Индексе глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index, GCI) Всемирного экономического форума (ВЭФ), опустившись за год на 11 позиций из-за бюрократизма и отсутствия прозрачности институциональной структуры страны. Лидерами рейтинга, как и в прошлом году, стали Швейцария, Сингапур и Финляндия.

В 2012 году Украина поднялась в Индексе глобальной конкурентоспособности на 9 позиций. В этом году она фактически вернулась на свои позиции 2011 года.

Всемирный экономический форум - швейцарская неправительственная организация, наиболее известная организацией ежегодных встреч в Давосе. На встречи приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, видные мыслители и журналисты, которые обсуждают наиболее острые мировые проблемы.