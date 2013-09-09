Медведев: подписание Украиной договора с ЕС закроет ей вход в Таможенный союз

Москва. Подписание Украиной Договора об ассоциированном членстве с Евросоюзом закроет для нее вход в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

«Я хочу, чтобы здесь никаких иллюзий не было. Ситуация достаточно проста при подписании соответствующего документа с государствами Евросоюза об ассоциированном членстве. Практически для наших украинских партнеров вход в Таможенный союз будет закрыт», - сказал Медведев.

По его словам, об этом вполне откровенно говорят и руководители самого Евросоюза, хотя иногда это прикрывается какой-то риторикой.

Премьер РФ считает, что это должны понимать все, включая граждан Украины.

«Это ключевой политический выбор, который сегодня делает руководство Украины», - заявил Медведев.

Как сообщал УНИАН, Украина надеется подписать Соглашение об ассоциации с ЕС в конце ноября текущего года на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.

Президент Украины Виктор Янукович 30 августа в интервью ведущим телеканалам констатировал, что Украина начала сотрудничество с Таможенным союзом в формате «3+1».

Таможенный союз трех государств заработал с января 2010 года. В настоящее время в него входят Россия, Беларусь и Казахстан. В ТС приглашались Кыргызстан, Украина и Таджикистан.