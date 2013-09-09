Документы для вступления Армении в ТС будут готовы к маю 2014 года - правительство РФ

Представители российского правительства и Евразийской экономической комиссии проводят переговоры, как оформить процесс вступления Армении в Таможенный союз, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева. Об этом сообщает «Газета.Ru».

25 сентября состоится заседание высшего экономического совета на уровне глав правительств, где в случае предварительного согласия представителей стран — участниц Таможенного союза на вступление Армении в ТС может быть подготовлен доклад президентам трех стран. При согласовании позиций в октябре на высшем экономическом совете на уровне глав государств будут даны соответствующие указания Евразийской экономической комиссии для того, чтобы приступить к конкретным переговорам с Арменией, сказал Шувалов.

«Сейчас уже понятно: это будет сложная работа. Это - присоединение к таможенному кодексу Таможенного союза, принятие обязательств по единому тарифу, нашим фитосанитарным нормам, техническому регулированию. Это займет определенное время. Как говорят эксперты, основные положения можно будет согласовать к маю будущего года», - отметил Шувалов.

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