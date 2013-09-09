В Страсбурге сегодня начинается осенняя сессия Европарламента

Брюссель. Сегодня в 18.00 по киевскому времени в Страсбурге начнется осенняя сессия Европейского парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, в повестке дня нынешней сессии, которая продлится до конца недели, несколько важных вопросов.

Так, утром в среду, 11 сентября, депутаты Европарламента заслушают ежегодное обращение Президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу о положении дел в ЕС и проведут соответствующие дебаты.

На вторую половину дня среды запланированы слушания о ситуации в Сирии. Предусматривается, что депутаты, скорее всего, призовут мировое сообщество к поиску мирного урегулирования конфликта.

Кроме того, во второй половине дня 11 сентября Европарламент обсудит проект резолюции Юстаса Палецкиса (группа Прогрессивного Альянса социалистов и демократов, Литва) о рекомендациях Совету ЕС, Еврокомиссии и Европейской службе внешних действий относительно политики ЕС к Беларуси. В проекте рекомендаций, в частности, содержится призыв к поддержке гражданского общества в этой стране и к расширению контактов с политиками, которые непосредственно не участвовали в репрессиях в отношении оппозиционеров.

Также 11 сентября депутаты Европарламента обсудят вопрос о давлении России на страны “Восточного партнерства”. По итогам обсуждения в четверг, 12 сентября, они планируют одобрить резолюцию.