Подписание ассоциации с ЕС стремительно повысит рейтинги Украины – эксперт

Подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом стремительно повысит рейтинги Украины в Индексе глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index, GCI). Такое мнение в комментарии УНИАН высказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

По мнению эксперта, снижение рейтингов Украины в Индексе глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index, GCI) носит сугубо технический характер и мало отвечает реалиям жизни. «В прошлом году позиции Украины в Индексе глобальной конкурентоспособности резко повысились, в этом - резко снизились, хотя украинский бизнес вряд ли может сказать, что в прошлом году было проще вести бизнес, чем в этом. Если Украина подпишет договор об ассоциации с ЕС, рейтинг нашей страны резко повысится только потому, что подписано соглашение», - прокомментировал Охрименко.

Как полагает эксперт, рейтинг конкурентоспособности больше зависит от наличия тех или иных нормативных документов. «Если бы в Украине была создана госслужба по борьбе с коррупцией, это бы повысило Украину в рейтинге, даже если бы эта служба не работала», - отметил Охрименко.

Как сообщал УНИАН, Украина заняла 84-е место среди 148 стран в Индексе глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index, GCI) Всемирного экономического форума (ВЭФ), опустившись за год на 11 позиций из-за бюрократизма и отсутствия прозрачности в институциональной структуре страны. Лидерами рейтинга, как и в прошлом году, стали Швейцария, Сингапур и Финляндия.

В 2012 году Украина поднялась в Индексе глобальной конкурентоспособности на 9 позиций. В этом году она фактически вернулась на свои позиции 2011 года.

Справка УНИАН. Всемирный экономический форум - швейцарская неправительственная организация, наиболее известная организацией ежегодных встреч в Давосе. На встречи приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, видные мыслители и журналисты, которые обсуждают наиболее острые мировые проблемы.