Анонс на 10 сентября

* 9-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Депутатский запрос как инструмент парламентского контроля. Статистика, анализ, сравнение активности народных депутатов в течение 1-2 сессий Верховной Рады Украины 7-го созыва". Мониторингово-аналитическая группа «ЦИФРА» презентует результаты исследования депутатских запросов, поданных народными депутатами в течение 2012-2013 гг. На пресс-конференции будут представлены данные по распределению запросов по сессиям, фракциям, институтам, регионам, проблематике, функциональной принадлежности. Будет обнародован рейтинг депутатов по количеству поданных запросов. Участники: Назар Бойко, руководитель МАГ «ЦИФРА», Тарас Фитьо, аналитик МАГ «ЦИФРА» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится конференция по случаю начала информационной кампании «Сильны вместе», цель которой - объяснение преимуществ более тесной европейской интеграции для граждан Украины. Спикеры: глава представительства ЕС в Украине Ян Томбинский; зам.министра иностранных дел Украины Андрей Олефиров, председатель представительства Украины при ЕС Константин Елисеев; президент Европейского молодежного парламента-Украина Анна Супруненко, директор Института мировой политики Алена Гетьманчук; президент ТППУ Геннадий Чижиков; президент Европейской Бизнес Ассоциации Томаш Фиала; бывший народный депутат и заслуженный артист Украины Святослав Вакарчук.

* Состоится IV съезд Профсоюза работников угольной промышленности Украины, который даст оценку работе крупнейшего шахтерского профсоюза, наметит стратегию действий по защите прав и интересов работников угольной отрасли на будущие 5 лет.

* 10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Инновационная методика лечения инсультов в Украине - спасение 12000 жизней в год». Каждые 5 минут инсульт поражает украинца, каждые 12 минут от него умирают. Тромболизис - признанная во всем мире методика растворения тромба, способствующая восстановлению у больного нормального кровотока при инсульте и до 27 % повышающая шансы больного выжить и избежать инвалидности. Во время пресс-конференции специалисты обоснуют важность использования новой для Украины методики лечения инсультов, которая поможет сохранить не менее 12 тыс. жизней ежегодно. Несмотря на это тромболизис в нашей стране необоснованно исключается из широкой неврологической практики. На данный момент внедрение этой лечебной методики тормозится фармкомпаниями и незрелостью системы экстренной медицинской помощи. Почему в Украине игнорируются неврологические практики, имеющие эффективное применение во всем мире? Как обучить отечественных врачей современным лечебным методикам и подходам, которые бросают вызов традициям советской медицины? Об этом во время пресс-конференции расскажут: Вадим Аристов, президент Украинской медицинской ассоциации, Николай Хобзей, директор департамента реформ и развития медицинской помощи Минздрава Украины; Татьяна Высочанская, заслуженный врач Украины , зав.инсультного отделения Винницкой психоневрологической больницы им.академика А.Ющенко, Сергей Каплин, народный депутат Украины , секретарь Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны ( ул. Крещатик, 4 , конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: (099) 222-08-81, (044) 227-56-76 .

* Пресс-конференция на тему «Избирательный Кодекс: от деклараций к действиям». Мероприятие организовано Гражданской сетью ОПОРА, МОО «Интерньюз -Украина» и Институтом избирательного права. Участники обнародуют позицию экспертных и профильных общественных организаций и объяснят, какова основная политическая причина неприятия документа. Устранить неточности, дублирования и противоречивые нормы следует безотлагательно и со стратегическим заданием: прекратить политические торги вокруг законодательной базы под каждые выборы. Участники: Юрий Ключковский, президент Института избирательного права; Ольга Айвазовская, координатор избирательных и политических программ Гражданской сети ОПОРА; Евгений Радченко, директор по развитию МОО «Интерньюз-Украина».

* Пресс-конференция на тему: «Договориться с МВФ, или Миллиарды лишними не бывают». Участники: исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко; экс-заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Яременко.

* Состоится подписание Соглашения о сотрудничестве между Украинским союзом промышленников и предпринимателей и Национальным центром «Малая академия наук Украины» . Соглашение предусматривает сотрудничество бизнеса и изобретателей, в частности, простой механизм реализации научных и технических разработок. Для ее реализации будет создан Центр ТеоПракс в Украине. В Германии с помощью методики «TheoPrax» школьники и студенты вывели на рынок немало собственных изобретений в машино- и приборостроении, пищевой и других отраслях. Участники: президент УСПП Анатолий Кинах, президент УЦ «Малая академия наук Украины» Станислав Довгий, директор Всеукраинского благотворительного фонда поддержки одаренных детей Украины Александр Малис и др.

* Киевская городская организация Всеукраинского объединения "Свобода" будет пикетировать Соломенский районный суд Киева с требованием прекратить промедление с принятием судебного приговора гражданину Токунову, который пытался убить директора детско-юношеской спортивной школы № 7 Виталия Сальникова.

* 12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Оценка потенциала украинского бронетанкостроения и экспортных возможностей танков «Оплот» и бронетранспортеров БТР-3 и БТР-4». Участники: директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак и ген.конструктор бронетанкостроения Украины в 1990-2011гг. Михаил Борисюк. На пресс-конференции планируется дать оценку потенциалу украинского бронетанкостроения, экспортным возможностям танков «Оплот» и бронетранспортеров семейств БТР-3 и БТР-4. Кроме того, в ходе мероприятия будет презентована новая книга Михаила Борисюка «Броня крепка», в которой детально освещены вышеупомянутые вопросы и проблемы, а также особенности конструкции украинских танков и бронетранспортеров. Представители СМИ будут обеспечены новым изданием (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится открытая дискуссия на тему: «Бюджетные планы и экономические реалии: как обеспечить поступление в госказну, ненавредив экономике?», которая будет проведена по инициативе ОО «Лига финансового развития» при поддержке еженедельника «Зеркало недели. Украина». Приглашены: Анатолий Мярковский, первый зам.министра финансов Украины (или уполномоченное лицо ) Анатолий Максюта, первый зам.министра экономического развития и торговли (или уполномоченное лицо), Сергей Крухмалев, директор Департамента налогового и таможенного аудита Миндоходов и сборов Украины; Евгений Геллер, председатель Комитета ВР по вопросам бюджета (или уполномоченное лицо ) Виктор Пинзеник, народный депутат, экс-министр финансов Украины; Роман Шпек, старший советник ПАО «Альфа - Банк» (Украина); Василий Роговой, советник председателя правления АО «Сбербанк России», Александр Савченко, ректор Международного института бизнеса и др.

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