Переговоры о вступлении Армении в Таможенный союз могут начаться в октябре

Москва. Конкретные переговоры о вступлении Армении в Таможенный союз могут начать в октябре.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов сказал на совещании с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

«Предложения в настоящий момент такие: 25 сентября состоится заседание Высшего экономического совета на уровне глав правительств, где в случае предварительного согласия всех сторон о том, чтобы мы взаимодействовали с Республикой Армения, мы можем подготовить соответствующий доклад президентам трех стран, и при согласовании этой позиции в октябре, когда будет проходить Высший экономический совет на уровне глав государств, будет дана отмашка и соответствующее указание Евразийской экономической комиссии в лице совета и коллегии для того, чтобы приступить к конкретным переговорам с Республикой Армения», - сказал Шувалов.

По его словам, после заявления Президента Республики Армения Сержа Саргсяна 3 сентября о том, что Армения намерена вступить в Таможенный союз, представители российского правительства и Евразийской экономической комиссии проводят переговоры, с тем чтобы определиться, как это сделать реальностью и как этот процесс оформить.

«Сейчас уже понятно, что это будет очень сложная работа: присоединение к Таможенному кодексу Таможенного союза, принятие на себя обязательств по единому таможенному тарифу и наших общих обязательств - по фитосанитарным мерам, по техническому регулированию. Это займет определенное время», - сказал он.

По словам Шувалова, эксперты говорят, что, одновременно формируя проект договора о Евразийском экономическом союзе, страны тройки могут договориться с кандидатом, который вступает в Таможенный союз, о том, что основные положения этого первого уровня интеграции можно согласовать к маю будущего года.

Также он напомнил, что Киргизия обратилась официально в Таможенный союз с просьбой принять в эту организацию. По его словам, с тех пор действует рабочая группа, и эта рабочая группа представила руководству Киргизии конкретный план действий, над которым идет работа.

«Самое сложное при подключении Киргизии к формату Таможенного союза – договориться о тех изъятиях по единому таможенному тарифу, которые бы удовлетворяли все стороны», - сказал он.

В свою очередь Медведев отметил, что Россия поддерживает желания Армении вступить в Таможенный союз.

«Мы, вне всякого сомнения, такое решение армянских коллег поддерживаем. Мы имеем очень тесные экономические связи с Арменией, не говоря уже о политических и иных контактах. Реализуются совместные инфраструктурные проекты, и, конечно, присоединение к Таможенному союзу откроет для Армении дополнительные возможности. Но в этой работе есть и своя специфика с учетом того, что в настоящий момент Армения не имеет границы со странами Таможенного союза», - сказал Медведев.

По его словам, Россия готова к дальнейшей интеграции с Кыргызстаном и с Арменией, но главное, чтобы эти страны предпринимали для этого необходимые действия.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября в заявлении по итогам переговоров президентов Российской Федерации и Республики Армения Владимира Путина и Саргсяна сообщалось, что Армения намерена вступить в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

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