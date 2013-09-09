ТОП-10 (9 сентября)

Украина не должна противопоставлять сотрудничество с Европой и Евразией - Янукович

Медведев: подписание Украиной договора с ЕС закроет ей вход в Таможенный союз

Кабмин одобрил Концепцию программы развития промышленности

Украина закончила август с "нулевой" базовой инфляцией

Правительство передало полиграфкомбинат "Украина" в управление НБУ

Монетарная база в Украине выросла на 1,7%, денежная масса – на 0,6%

Активы банков Украины выросли до 1,214 трлн грн

В Украине производство автомобилей сократилось на 46%

Объем Фонда гарантирования вкладов физлиц вырос до 6,34 млрд грн

Фонд госимущества оценит госпакет "Харьковоблэнерго" до 30 сентября

***

Украина не должна противопоставлять сотрудничество с Европой и Евразией - Янукович

Украина не должна противопоставлять сотрудничество на европейском направлении и отношения с евразийским содружеством, отмечает Президент Виктор Янукович.

«Нам не нужно противопоставлять вопрос европейской интеграции с вопросами строительства стратегических отношений со странами евразийского содружества или союза», - сказал глава государства в интервью телеканалу «Украина» в воскресенье, 8 сентября.

Янукович напомнил, что уже подписан ряд документов, определяющих статус Украины в отношениях с Таможенным союзом и Евразийским союзом, в которых наше государство является наблюдателем.

«Что касается референдума, о котором все время идет речь и которым пугают всех, референдум необходим будет тогда, в перспективе, когда речь будет идти о вступлении в то или иное содружество, в которое нам нужно будет делегировать часть наших суверенных прав, предусмотренных Конституцией. И вот здесь, конечно, только украинский народ может принять такое решение», - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, 21 августа Лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко сообщил, что в начале сентября КПУ начнет сбор подписей за проведение всеукраинского референдума, на который предложит вынести вопрос о вступлении Украины в Таможенный союз.

2 сентября Окружной административный суд Киева по иску Европейской партии Украины запретил Коммунистической партии организовывать и проводить собрание граждан относительно проведения всеукраинского референдума по народной инициативе о вступлении (присоединении) Украины в Таможенный союз.

Другим постановлением суд открыл производство по указанному делу и назначил предварительное судебное заседание на 13 сентября.

Однако 3 сентября Симоненко сказал, что собрание граждан по подготовке референдума все же состоится.

8 сентября участники собрания утвердили вопрос на всеукраинский референдум. В частности, он будет звучать так: «Поддерживаете ли вы присоединение Украины к Таможенному союзу Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации?» с вариантами ответа «да» или «нет».

***

Медведев: подписание Украиной договора с ЕС закроет ей вход в Таможенный союз

Подписание Украиной Договора об ассоциированном членстве с Евросоюзом закроет для нее вход в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

«Я хочу, чтобы здесь никаких иллюзий не было. Ситуация достаточно проста при подписании соответствующего документа с государствами Евросоюза об ассоциированном членстве. Практически для наших украинских партнеров вход в Таможенный союз будет закрыт», - сказал Медведев.

По его словам, об этом вполне откровенно говорят и руководители самого Евросоюза, хотя иногда это прикрывается какой-то риторикой.

Премьер РФ считает, что это должны понимать все, включая граждан Украины.

«Это ключевой политический выбор, который сегодня делает руководство Украины», - заявил Медведев.

Как сообщал УНИАН, Украина надеется подписать Соглашение об ассоциации с ЕС в конце ноября текущего года на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.

Президент Украины Виктор Янукович 30 августа в интервью ведущим телеканалам констатировал, что Украина начала сотрудничество с Таможенным союзом в формате «3+1».

Таможенный союз трех государств заработал с января 2010 года. В настоящее время в него входят Россия, Беларусь и Казахстан. В ТС приглашались Кыргызстан, Украина и Таджикистан.

***

Кабмин одобрил Концепцию программы развития промышленности

Кабинет министров одобрил Концепцию Общегосударственной целевой экономической программы развития промышленности на период до 2020 года.

Как сообщается на официальном сайте Кабмина, соответствующее распоряжение № 603-р было принято на заседании правительства 17 июля 2013 года.

Отмечается, что основными проблемными вопросами развития промышленности является существенное отставание Украины в сфере использования информационных технологий, зависимость экономики Украины от внешней конъюнктуры, уменьшение доли высокотехнологичных производств, что приводит к сокращению спроса на собственные научно-исследовательские и прикладные разработки и сдерживает развитие технологий. Целью Программы является комплексное решение проблемных вопросов функционирования промышленного сектора экономики Украины, удовлетворение потребностей внутреннего рынка в продукции собственного производства, рост занятости и повышение благодаря этому благосостояния населения. Повышение реальной заработной платы работника промышленности, согласно Программе, ожидается на уровне 10-15% ежегодно.

Выполнение программы позволит обеспечить увеличение индекса промышленной продукции на 2-2,2% ежегодно, доли инновационной продукции в объеме производства промышленной продукции до 50%, доли промышленных предприятий, осуществляющих инновационную деятельность, до 25%.

Финансирование Программы в необходимых объемах предусматривается осуществлять в рамках реальных возможностей государственного бюджета исходя из имеющихся финансовых ресурсов, а также на принципах государственно-частного партнерства с привлечением собственных средств предприятий и организаций, кредитов, инвестиций.

Как сообщал УНИАН, промышленное производство в Украине в июле 2013 года по сравнению с июлем 2012 года сократилось на 4,9%. В январе-июле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства составил 5,3%.

В июле 2013 года по отношению к июлю 2012 года рост промпроизводства зафиксирован только в добыче металлических руд – на 4,5% (по сравнению с июнем т.г. – также рост на 4,4%), производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов – на 3,5% (спад на 12,5%), изготовлении изделий из дерева, производстве бумаги и полиграфической деятельности – на 2,4% (рост на 8,8%), металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, – на 1,6% (рост на 6,1%).

***

Украина закончила август с "нулевой" базовой инфляцией

Базовая инфляция (Базовый индекс потребительских цен, БИПЦ) в Украине в августе 2013 года по сравнению с июлем 2013 года составила 0% (БИПЦ - 100%).

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

Согласно информации Госстата, в августе 2013 года против декабря 2012 года базовая дефляция составила 0,3% (БИПЦ - 99,7%), к августу 2012 года зафиксирована инфляция - 0,1% (БИПЦ - 100,1%), за январь-август 2013 года против января-августа 2012 года - инфляция 0,3% (БИПЦ - 100,3%).

По данным ведомства, базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, дефляция в Украине в августе 2013 года по сравнению с июлем составила 0,7%, в годовом выражении (против августа 2012 года) зафиксирована дефляция 0,4%, с начала 2013 года (август 2013 года к декабрю 2012 года) дефляция составила 0,6%.

По информации Госстата, снижение цен в августе т.г. по сравнению с предыдущим месяцем ускорилось до 0,7% с 0,1% в июле и зафиксировано второй месяц подряд. Ранее, с февраля текущего года, фиксировался незначительный показатель инфляции или нулевой рост цен. Отрицательное значение индекса потребительских цен в годовом выражении зафиксировано в августе после нулевого значения в июле (впервые в текущем году), ранее этот показатель также был отрицательным.

Обнародованные показатели Госстата не соответствуют прогнозам опрошенных УНИАН экспертов, которые прогнозировали инфляцию до 0,3% за счет цен на жилищно-коммунальные услуги, одежду и обувь.

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%. Всемирный банк в 2013 году ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

Госбюджет на 2013 год рассчитан исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) в 4,8%, предельного дефицита госбюджета в 3,2% ВВП и темпов роста ВВП в 3,4%.

***

Правительство передало полиграфкомбинат "Украина" в управление НБУ

Кабинет министров принял решение о передаче государственного предприятия “Полиграфический комбинат "Украина" из сферы управления Министерства финансов в управление Национального банка Украины.

Соответствующее решение закреплено постановлением Кабмина №667-р от 21 августа 2013 года, опубликованным на официальном веб-сайте правительства.

Согласно постановлению, распоряжение вступает в силу одновременно с Законом Украины “О возврате государственного контроля и производства государственными предприятиями документов и бланков, требующих использования специальных элементов защиты”.

Справка УНИАН. "Полиграфический комбинат "Украина" - государственное предприятие по производству ценных бумаг и документов строгой отчетности (марки акцизного сбора, бланки паспортов, бланки избирательных бюллетеней).

***

Монетарная база в Украине выросла на 1,7%, денежная масса – на 0,6%

Монетарная база в Украине в августе 2013 года по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 1,7%, денежная масса – на 0,6%.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Объем монетарной базы за август вырос на 1,7% (с начала года – на 11,1%) – до 283,7 млрд грн. Денежная масса за этот период выросла на 0,6% (с начала года – на 10,7%) – до 856,3 млрд грн», – говорится в сообщении НБУ.

Также сообщается, что объем рефинансирования коммерческих банков Нацбанком в августе составил 6,3 млрд грн (с начала года – 26,3 млрд грн). Средневзвешенная процентная ставка по этим операциям составила 6,94% годовых (с начала года – 7,47%). При этом объем мобилизационных операций составил 19,8 млрд грн, а средневзвешенная процентная ставка – 1,58% (с начала года – 120,4 млрд грн и 2,10% соответственно).

По информации НБУ, общий объем остатков банковских депозитов в августе вырос на 0,7% (с начала года – на 10,6%) – до 628,2 млрд грн за счет прироста остатков средств в национальной валюте на 1,3% (с начала года – на 19,3%) при одновременном снижении остатков в иностранной валюте на 0,2% (с начала года – на 0,6%). Средства на депозитных счетах физлиц в августе выросли на 1% (с начала года – на 14,5%) – до 418,7 млрд грн. Остатки депозитов юридических лиц за этот период практически не изменились (с начала года рост составил 3,7%) и составили 209,5 млрд грн.

Также сообщается, что в августе общий объем остатков по кредитам вырос на 1,2% (с начала года – на 4,5%) – до 845,9 млрд грн исключительно за счет прироста остатков по кредитам в национальной валюте – на 1,9% (с начала года – на 5,7%), в то время как остатки по кредитам в иностранной валюте снизились на 0,1% (с начала года рост составил 2,4%). Остатки по кредитам, предоставленным юридическим лицам, за месяц выросли на 1,1% (с начала года – на 5%) – до 657,8 млрд грн. Остатки по кредитам, предоставленным физическим лицам, в августе выросли на 1,2% (с начала года — на 2,7%) – до 188,1 млрд грн.

Объем наличности вне банков в августе вырос на 0,4% (с начала года — на 10,8%) – до 225,2 млрд грн. Уровень корсчетов банков за месяц вырос на 3,5% (с начала года — на 8,5%) – до 26,8 млрд грн. Объем обязательных резервов, сформированных банками по состоянию на 1 сентября 2013 года, согласно установленным нормативам, составил 24,7 млрд грн, из них на отдельный счет в Нацбанке было перечислено 7,4 млрд грн. Средства правительства в национальной валюте на счетах в НБУ за месяц выросли на 1,7% (с начала года – в 8,3 раза) – до 4 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, объем монетарной базы за июль увеличился на 1,1% (с начала года – на 9,2%) – до 278,9 млрд грн, денежная масса за этот период выросла на 1,7% (с начала года – на 10%) – до 850,3 млрд грн.

Общий объем остатков банковских депозитов в июле вырос на 1,5% (с начала года – на 9,8%) – до 623,5 млрд грн, общий объем остатков по кредитам вырос на 0,5% (с начала года – на 3,3%) – до 836,3 млрд грн.

Объем наличности вне банков в июле вырос на 2% (с начала года — на 10,4%) – до 224,4 млрд грн, уровень корсчетов банков за месяц снизился на 0,4% (с начала года — вырос на 4,9%) – до 25,9 млрд грн.

Согласно Основным принципам денежно-кредитной политики на 2013 год, рост монетарной базы в Украине в 2013 году ожидается на уровне 6-8%.

Монетарная база в Украине в 2012 году выросла на 6,4% – до 255,3 млрд грн, денежная масса – на 12,5%, до 771,3 млрд грн.

В 2011 году денежная масса в Украине увеличилась на 14,2% – до 682,7 млрд грн, монетарная база – на 6,3%, до 239,9 млрд грн.

***

Активы банков Украины выросли до 1,214 трлн грн

Активы банков Украины в августе 2013 года по сравнению с прошлым месяцем выросли на 0,49% - до 1,214 трлн грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно сообщению, с начала года рост активов банковской системы составил 7,17%. Общие активы банков в августе по сравнению с прошлым месяцем выросли на 0,52% - до 1,351 трлн грн, с начала года рост составил 6,14%.

В структуре общих активов кредитные операции составляют 62,5%, вложения в ценные бумаги - 9,7%, корреспондентские счета в других банках - 6,9%, дебиторская задолженность - 5,8%, наличные средства и средства в Нацбанке — 5,1%, начисленные доходы к получению - 4,2%, основные средства и нематериальные активы - 4,1%.

Обязательства банков в августе выросли на 0,58% - до 1,035 трлн грн, в том числе средства физлиц составили 416,2 млрд грн, или 40,2%, средства субъектов хозяйствования - 215,1 млрд грн, или 20,8%, межбанковские кредиты и депозиты — 104,1 млрд грн, или 10,1%. Капитал банков в августе вырос на 0,5% - до 179,3 млрд грн и составил 14,8% пассивов банков. Оплаченный зарегистрированный уставный капитал банков увеличился на 0,39% и на 1 сентября составил 179,3 млрд грн.

По состоянию на 1 сентября 2013 года лицензию Национального банка на осуществление банковских операций имели 178 банков Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.

Как сообщал УНИАН, активы банков Украины в июле 2013 года по сравнению с прошлым месяцем выросли на 1% (с начала года - на 7,2%) - до 1,208 трлн грн. Общие активы банков за этот период выросли на 0,8% (с начала года - на 5%) - до 1,344 трлн грн.

В 2012 году активы банков выросли на 6,4% по сравнению с 2011 годом - до 1,127 трлн грн, общие активы - на 4,5%, до 1,268 трлн грн.

***

В Украине производство автомобилей сократилось на 46%

Производство автомобилей в Украине в январе-августе 2013 года сократилось на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 29,8 тыс. единиц.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ассоциации автопроизводителей Украины "УкрАвтоПром".

Согласно сообщению, в январе-августе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство легковых автомобилей сократилось на 45,9% - до 26,621 тыс. единиц, коммерческих автомобилей - на 51,8%, до 1,136 тыс. единиц, автобусов - на 40,9%, до 1,323 тыс. единиц.

При этом отечественный автопроизводитель ЗАЗ в январе-августе т.г. сократил производство автомобилей на 59% - до 11,911 тыс. единиц, корпорация "Богдан" сократила производство на 49% - до 5,386 тыс. единиц, а "Еврокар" сократил производство на 31% - до 6,651 тыс. единиц.

Как сообщал УНИАН, в августе 2013 года производство автомобилей в Украине сократилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 5,769 тыс. единиц, в июле по сравнению с июлем 2012 года - на 24,5%, до 5,55 тыс. единиц.

За 7 месяцев текущего года производство автомобилей в Украине сократилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 23,311 тыс. единиц.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация «АИС» («КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (Черниговский автозавод и Бориспольский автозавод).

По итогам 2012 года производство легковых автомобилей в Украине в условиях отсутствия господдержки и слабого автокредитования, по данным Госстата, сократилось на 28,5% - до 69,7 тыс. единиц. При этом производство грузовых автомобилей в прошлом году сократилось по сравнению с 2011 годом на 7,1% - до 2,936 тыс. единиц, а выпуск автобусов - на 14,4%, до 3,206 тыс. единиц.

***

Объем Фонда гарантирования вкладов физлиц вырос до 6,34 млрд грн

Объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц в августе 2013 года по сравнению с июлем вырос на 0,65%, или 41 млн грн, - до 6,340 млрд грн. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба фонда.

Согласно сообщению, с начала года объем ресурсов фонда вырос на 4,07%, или 248 млн грн, с 2000 года - более чем в 125 раз.

Также фонд сообщил, что с 2000 года доля вкладов физлиц в обязательствах банков выросла до 40% по состоянию на 1 августа с 22%, что свидетельствует о важном значении вкладов физлиц в формировании ресурсной базы банков.

Как сообщал УНИАН, объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц в июле 2013 года вырос на 15,5%, или 845,5 млн грн, по сравнению с июнем и составил 6,299 млрд грн. На 1 августа участниками фонда являлись 175 банков.

Со второго квартала 2013 года фонд ввел дифференцированные регулярные взносы для банков, и по новой методике размер взноса банка в фонд зависит от средневзвешенной процентной ставки банка по вкладам, доли вкладов физических лиц в пассивах банка и соотношения валютных и гривневых вкладов в депозитном портфеле.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц и выведения неплатежеспособных банков с рынка. С октября 2012 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тыс. грн.

***

Фонд госимущества оценит госпакет "Харьковоблэнерго" до 30 сентября

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) проведет оценку государственного пакета акций "Харьковоблэнерго" до 30 сентября 2013 года, сообщает сайт Фонда госимущества.

Ранее планировалось, что оценка будет завершена до 31 июля т.г.

Как сообщал УНИАН, ФГИУ перенес сроки объявления конкурса по продаже 60,001% акций "Харьковоблэнерго" с сентября на ноябрь.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2013 года Кабинет министров Украины передал Фонду государственного имущества Украины (ФГИУ) для последующей приватизации пакеты акций пяти облэнерго, среди которых 65,001% «Харьковоблэнерго».

Справка УНИАН. «Харьковоблэнерго» владеет распределительными электрическими сетями, расположенными на территории Харьковской области, обслуживает их и поставляет электроэнергию конечным потребителям региона.

Государству в лице НАК «Энергокомпания Украины» принадлежит 65% акций «Харьковоблэнерго», Garensia Enterprises Limited (Кипр) – 28,84% акций.

УНИАН