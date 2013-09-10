Еще 14 стран поддержали односторонние действия США по Сирии
08:29, 10 сентября 2013Разное
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Число стран, подписавших заявление в поддержку односторонних действий США по Сирии, увеличилось до 25 - заявление подписали 14 новых стран, сообщил Белый дом.
Как передает РИА Новости, к заявлению присоединились Албания, Хорватия, Дания, Эстония, Германия, Гондурас, Венгрия, Латвия, Литва, Марокко, Катар, Румыния и ОАЭ. Также документ подписали власти Косово, которое США признают независимым государством.
На прошлой неделе заявление подписали 11 стран G20 - США, Канада, Франция, Италия, Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия, Испания, Турция, Великобритания.
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