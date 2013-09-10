США могут отложить удар по Сирии, заявил Обама

Президент США Барак Обама назвал предложение России передать химическое оружие Сирии под международный контроль "потенциальным прорывом" в решении сирийского конфликта.

Как передает русская служба Би-Би-Си, по словам Обамы, в этом случае Соединенные Штаты могут отложить удар по Сирии.

Он сказал, что удар будет "абсолютно точно" отложен, если правительство Башара Асада передаст химическое оружие под контроль мирового сообщества.

В то же время Президент США выразил сомнение, что сирийское правительство действительно пойдет на эту меру.

Обама также признал, что, возможно, ему не удастся добиться согласия в вопросе военного удара по Сирии в Конгрессе.

Ранее Москва призвала Сирию передать химическое оружие под международный контроль и уничтожить его, если это позволит избежать военного удара со стороны США.

Инициативу уже поддержали генсек ООН Пан Ги Мун и глава МИД Сирии Валид Муаллем. Глава МИД Франции Лоран Фабиус заявил, что предложение заслуживает тщательного изучения при условии, что оружие будет передано под международный контроль оперативно, и виновные в химической атаке будут наказаны.

В свою очередь президент Сирии Башар Асад заявил, что не существует никаких доказательств того, что его правительство применяло химическое оружие.

Сирийский президент также пригрозил, что союзники Сирии пойдут на ответные меры, если Запад совершит в Сирии интервенцию.