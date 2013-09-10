Россия отказалась от использования полигона "НИТКА" в Крыму - источник

Россия официально проинформировала украинскую сторону о том, что, начиная с 2014 года, больше не планирует использовать полигон "НИТКА" для подготовки летчиков в интересах авиации Военно-морского флота (ВМФ) РФ, сообщил РИА "Новости" во вторник, 10 сентября высокопоставленный источник в Минобороны РФ.

В Ейске (Краснодарский край) завершается строительство российского комплекса "НИТКА". В середине июля этого года самолеты МиГ-29КУБ совершили первые тренировочные полеты, имитирующие заход на посадку на авиационную палубу этого полигона.

"Украинская сторона проинформирована о том, что полигон взлетно-посадочных систем "НИТКА" в Крыму, начиная с 2014 года, и в дальнейшем использовать для подготовки летчиков авиации российского Военно-морского флота не планируется", - сказал собеседник агентства. По его словам, украинские партнеры в ответ уже заявили о готовности прекратить действие российско-украинского межправительственного соглашения от 1997 года, регламентирующего использование полигона "НИТКА".

Ранее главком ВМФ РФ адмирал Виктор Чирков сообщил РИА "Новости", что российский тренажер в Ейске начнет функционировать на рубеже 2013-2014 годов. Григорий Нагинский, занимавший пост директора Спецстроя, заявлял агентству, что самолеты начнут летать на российском тренажере в сентябре-августе 2013 года.

Справка УНИАН. «НИТКА» (наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный) - специальный наземный учебно-тренировочный комплекс, который имитирует палубу авианосца и предназначен для отработки техники взлета и посадки самолета на авианосец. Расположен на аэродроме Новофедоровка, неподалеку от города Саки в Крыму.

Ранее в то время министр обороны Украины Михаил Ежель заявлял, что полигон «НИТКА» не представляет значительного интереса для Украины, поскольку украинская армия не имеет ни авианосцев, ни палубной авиации.

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