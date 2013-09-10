Глава ВТО призывает одобрить упрощенный вариант Дохийского соглашения - СМИ

Новый глава Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведу раскритиковал текущее положение дел в организации. «Сейчас, когда я вступаю в эту должность, система (международной торговли - ред.) находится в сложной ситуации», — сказал он в понедельник, 9 сентября, выступая перед генеральным советом ВТО. Ее будущее, по словам Азеведу, оказалось под угрозой, пишет «Газета.Ru».

В ответ на эти вызовы Азеведу предлагает «дать четкий и недвусмысленный сигнал» о том, что ВТО еще способна достигать широких международных договоренностей. Он намерен заключить новые соглашения уже на ближайшей министерской конференции ВТО в декабре 2013 года на Бали. «Если мы сможем добиться результатов в ходе переговоров, это уже будет успехом, — сказал Азеведу. — Если нет, это будет провал».

Дохийский, девятый раунд переговоров ВТО начался в 2001 году. Акцент в нем был сделан на развивающихся странах. Первоначально закончить обсуждение и принять соглашение планировалось до 1 января 2005 года. Однако разногласия между протекционистами и сторонниками свободной торговли не дали возможности членам ВТО прийти к общему мнению. Самым сложным вопросом стало сельское хозяйство, от субсидирования которого не готовы отказаться ни США, ни ЕС. С 2008 года переговоры зашли в тупик. На балийской встрече предлагается утвердить договоренности, получившие рабочее название «легкая Доха».

Два основных момента соглашений — продовольственная безопасность и сокращение бюрократических барьеров. «Международная торговая система — это все еще самая эффективная защита от протекционизма и сильный стимул для роста, восстановления и развития», — полагает Азеведу.

В том случае, если соглашения будут достигнуты, а доверие возвращено, как подсчитали эксперты, мировая экономика может получить дополнительно 1 трлн долл.

Азеведу — 55-летний бразильский дипломат, сменивший Паскаля Лами на посту главы ВТО с 1 сентября 2013 года.