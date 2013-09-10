Ассоциация с ЕС не приведет к углублению кризиса между Украиной и РФ – Томбинский

Подписание соглашения об ассоциации с Европейским Союзом не приведет к углублению кризиса в отношениях между Украиной и Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава представительства Евросоюза в Украине Ян Томбинский на конференции «Сильны вместе» в Киеве.

«Кризиса между Украиной и Россией не будет, потому что это не в интересах России. Россия имеет хорошие отношения с богатыми европейскими странами», - сказал Томбинский. По его словам, любые негативные решения России в отношении других стран замечают соседи, что влияет на их отношения с Россией. «Я уверен, что глубокого кризиса не будет, а ассоциация откроет для украинской экономики перспективы выхода на европейский рынок», - добавил глава представительства ЕС.

При этом Томбинский подчеркнул, что не стоит ожидать от Европы прямой финансовой помощи украинским предприятиям, которые могут пострадать в результате торговых войн с Россией. «Фондов поддержки украинских фирм не будет, но будет возможность выйти на европейский рынок со своей продукцией, получить доступ к серьезным финансовым инструментам и более дешевым ресурсам, а это ведь тоже возможности», - сказал глава представительства ЕС.

Как сообщал УНИАН, Украина и Европейский Союз планируют подписать Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли в ноябре 2013 года.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 22 августа заявил, что Таможенному союзу в случае подписания Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС придется принять защитные меры.

"Если наши соседи (Украина) пойдут на существенную либерализацию таможенного режима с Евросоюзом, то на рынок Украины неизбежно хлынут товары достаточно неплохие по качеству и по цене, но это приведет к тому, что они будут выдавливать с собственно украинского рынка товары именно украинского производства. Тогда странам Таможенного союза придется подумать о защитных мерах", – заявил Путин.

Он пояснил, что в такой ситуации будет трудно понять маркировку товаров, страну их происхождения, что поставит российских производителей в "достаточно сложное положение".

По информации в СМИ, лидеры стран G20 на саммите в Санкт-Петербурге приняли решение продлить срок действия обязательства по отказу от протекционистских мер для транспарентности в торговле до 2016 года.