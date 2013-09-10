Анонс на 11 сентября

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Запланировано проведение брифингов с участием министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого, зам.министра культуры Украины Виктора Балюрко.

* При поддержке Американского института в Украине состоится круглый стол на тему: "Соглашение об ассоциации с Украиной: финишная прямая". Вопросы: Какие ощутимые выгоды для Украины несет в себе подписание Соглашения об ассоциации? Соглашение об ассоциации или Евразийский таможенный союз, что более выгодно для Украины стратегически, экономически и политически? Возможные сценарии развития событий во время и после саммита в Вильнюсе: возможна ли отсрочка подписания Соглашения? Статья 39 Соглашения об ассоциации: реальная возможность для Украины усидеть на 2-х стульях? Участники: Энтони Т.Салвия, директор Американского института в Украине; Виктор Суслов, заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины; Виталий Бала, директор Агентства моделирования ситуации

* Состоится видеомост Москва – Киев на тему: "Ассоциация с ЕС или Таможенный союз? Прагматичные интересы Киева". Участники в Киеве: Владимир Фесенко, руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента"; Евгений Копатько, социолог, директор компании Research and Branding Group; Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии. Приглашен Валерий Мунтиян, правительственный уполномоченный Украины по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами-участниками СНГ, ЕврАзЭС. В Москве: Виктор Спасский, директор Департамента развития интеграции Евразийской экономической комиссии; Владимир Жарихин, зам.директора Института стран СНГ; Леонид Вардомский, руководитель Центра постсоветских исследований Отделения международных экономических и политических исследований Института экономики РАН.

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