Украина за 8 месяцев импортировала 7 тыс. тонн цветов

Украина в январе-августе 2013 года импортировала 7 тыс. тонн цветов (100,8 млн штук), таможенные платежи по которым составили более 118 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

«В целом, наиболее популярными импортированными цветами остались розы, хризантемы и гвоздики. В течение января-августа 2013 года в нашу страну было импортировано более 3 тыс. тонн роз, почти 2 тыс. тонн хризантем и 1 тыс. тонн гвоздик. Основной страной-импортером роз, хризантем и гвоздик стали Нидерланды», - говорится в сообщении.

В Миндоходов отметили, что популярным цветком для импорта в Украину остается орхидея, ее за 8 месяцев импортировали более 66 тонн.

Кроме того, министерство уточнило, что в августе Украина импортировала более 900 тонн цветов (8 млн штук), таможенные платежи по которым составили более 12,2 млн грн.

Согласно сообщению, в августе импорт роз в Украину составил более 535 тонн (6,4 млн штук), за которые было уплачено 7,5 млн грн таможенных платежей.

«Количество ввезенных в августе роз составило шестую часть от общего количества импорта роз с начала 2013 года», - говорится в сообщении.

Миндоходов также сообщило, что в августе, кроме роз, в Украину было ввезено 239 тонн хризантем и 60 тонн гвоздик. За хризантемы сумма уплаченных таможенных платежей составила 2,3 млн грн, а за гвоздики - 840 тыс. грн.

Специалисты Миндоходов отметили, что из-за сентябрьских праздников импорт цветов в Украину увеличился во второй половине августа.

Как сообщал УНИАН, к 8 марта импортеры цветов активизировались и уплатили в бюджет 2 млн грн таможенных платежей. Миндоходов сообщило, что чаще всего оформляли импорт роз, хризантем, орхидей, гвоздик, мимоз и ирисов, а также пеларгоний, бегоний, георгин, гвоздик и гербер в горшках.