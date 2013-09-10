Сирия согласилась передать химоружие под международный контроль

Премьер-министр Сирии Ваэль аль-Хальки 10 сентября заявил, что его страна поддерживает предложение России передать все сирийское химическое оружие под международный контроль, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

По словам председателя правительства, Дамаск пойдет на этот шаг ради того, чтобы «сохранить жизни сирийцев». Ранее российское предложение приветствовал министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, который находился с визитом в Москве.

Россия, в свою очередь, уже объявила, что попросила Дамаск в сжатые сроки разработать конкретный план постановки складов с химоружием под контроль международного сообщества, а также последующего его уничтожения.

Тем временем Франция пообещала представить на рассмотрение СБ ООН проект резолюции, устанавливающей условия разоружения и вводящей ответственность за ее нарушение. Великобритания также объявила, что если этот план заработает, он должен очень жестко контролироваться.

В Вашингтоне признали, что российское предложение в принципе достойно рассмотрения, хотя и выразили определенный скептицизм в отношении возможности его реализации. Вечером 10 сентября президент США Барак Обама должен выступить с заявлением по Сирии, в котором, как ожидается, прояснит стратегию своего правительства.

Российское предложение лишить Сирию химического оружия появилось после заявления госсекретаря США Джона Керри, сказавшего, что лишь полное химическое разоружение Сирии может предотвратить американский удар по этой стране.

Сирия обладает одним из самых крупных арсеналов химического оружия на Ближнем Востоке. Власти США обвиняют сирийское руководство в применении отравляющих веществ против собственного народа 21 августа в пригородах Дамаска. Наказанием за это, по мнению Вашингтона, должны стать бомбардировки правительственных и военных объектов. Сирия категорически отрицает применение химоружия и заявляет о готовности дать отпор любому агрессору.