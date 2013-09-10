Брюссель. Европарламент планирует осудить давление России на страны “Восточного партнерства” и призвать Еврокомиссию защитить их.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, такой вывод можно сделать на основании проектов резолюций, зарегистрированных в Европарламенте разными политическими группами.

В проектах резолюций всех политических групп, за исключением группы объединенных левых, предлагается в большей или меньшей степени осудить действия России и ее возрастающее с приближением Вильнюсского саммита давление на страны “Восточного партнерства”.

При этом в проектах документов отмечается, что ЕС должен взять на себя ответственность за помощь странам-партнерам в сложившейся ситуации.

Депутаты разных политических групп ЕП считают, что соглашения об ассоциации со странами “Восточного партнерства” должны принести пользу не только ЕС и этим странам, но и России.

В проекте резолюции, подготовленном группой Прогрессивного Альянса социалистов и демократов, предлагается также дать отдельные оценки каждой из стран, которые чувствуют давление со стороны Москвы.

Так, социалисты предложили приветствовать подтверждение Президентом Украины Виктором Януковичем европейских устремлений Украины, выразить сожаление по поводу заявления Президента Армении Сержа Саргсяна о намерении присоединить страну к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана, поддержать проевропейский выбор Молдовы, а также быстрое продвижение Грузии в переговорах относительно Соглашения об ассоциации с ЕС.

Вместе с тем группа объединенных левых подготовила проект резолюции, в котором предлагает подвергнуть критике деятельность Европейской службы внешних действий за ее провальную работу с Россией и странами “Восточного партнерства” с целью определения путей сосуществования Европейского экономического пространства и Таможенного союза. При этом коммунисты предлагают выразить убеждение в том, что разделение политики относительно России и стран “Восточного партнерства” было провальным решением.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября в Европарламенте состоятся дискуссии относительно давления России на страны “Восточного партнерства”.

12 сентября Европарламент планирует принять резолюцию по этому вопросу.