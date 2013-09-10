ТОП-10 (10 сентября)

Госстат ухудшил показатель спада ВВП Украины за второй квартал

ЕС выделит Украине 610 млн евро помощи после возобновления сотрудничества с МВФ

Россия с 11 сентября может полностью приостановить ввоз молдавского вина

Россельхознадзор вернул Беларуси некачественную свинину

Литва не будет забирать иск против "Газпрома" из Стокгольмского арбитража

Покупка валюты украинцами упала в 17 раз

Минфин привлек в госбюджет 815,8 млн грн и 25 млн долл.

Рост ВВП по итогам года будет ниже планового показателя - Минэкономразвития

Украину ожидает рост бюджетной задолженности в случае пересмотра госбюджета

Украина заняла 10-е место в мире по росту цен на жилье

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Госстат ухудшил показатель спада ВВП Украины за второй квартал

Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины во втором квартале 2013 года по сравнению со вторым кварталом 2012 года снизился на 1,3% (в постоянных ценах 2007 года).

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины на официальном сайте.

Таким образом, Госстат ухудшил ранее обнародованный показатель спада ВВП в годовом выражении по итогам второго квартала 2013 года в 1,1% на 0,2 п.п. Также Госстат ухудшил ранее обнародованный показатель спада ВВП по сравнению с первым кварталом 2013 года и с учетом сезонного фактора на 0,1 п.п. - до 0,5% с 0,4% .

Номинальный ВВП Украины по итогам второго квартала 2013 года составил 351,896 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по оперативным данным Госстата, обнародованным в июле текущего года, ВВП Украины во втором квартале 2013 года по сравнению со вторым кварталом 2012 года снизился на 1,1%, по сравнению с первым кварталом 2013 года и с учетом сезонного фактора - на 0,4%.

ВВП Украины в первом квартале 2013 года, по сравнению с первым кварталом 2012 года (в постоянных ценах 2007 года), снизился на 1,1%, при этом по сравнению с четвертым кварталом 2012 года с учетом сезонного фактора зафиксирован рост ВВП на 0,6%.

Госстат подтвердил показатель роста реального ВВП в 2012 году, обнародованный в январе этого года, на уровне 0,2%, до 1408,9 млрд грн (за 2011 год ВВП составил 1316,6 млрд грн). Спад валового внутреннего продукта Украины в 4-м квартале 2012 года составил 2,5%.

По данным Госстата, Украина демонстрирует худшие показатели роста ВВП и промышленного производства по итогам первого квартала 2013 года среди всех стран СНГ, оставаясь при этом страной с наименьшим показателем инфляции.

Согласно правительственным прогнозам, рост ВВП по итогам 2013 года составит 2,5- 3,4%. Вместе с тем, прогноз роста ВВП по версии Международного валютного фонда составит 0%.

В начале мая Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в обзоре региональных экономических перспектив спрогнозировал незначительное замедление (-0,5%) роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2013 году.

В апреле текущего года Всемирный банк (ВБ) пересмотрел в сторону ухудшения прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в текущем году до 1% с 3,5% (номинальный ВВП на конец года - 1,551 трлн грн).

Международная аудиторская компания EY (ранее - «Эрнст энд Янг») второй раз с начала года снизила прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2013 году до 0,3% с прогнозируемых ранее 2,4%.

В свою очередь в Европейской Бизнес Ассоциации ожидают, что рост ВВП по итогам года не превысит нулевой отметки, а дефицит бюджета по итогам года составит свыше 5% ВВП при дефиците текущего счета платежного баланса свыше 8%.

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ЕС выделит Украине 610 млн евро помощи после возобновления сотрудничества с МВФ

Европейский Союз готов выполнить ранее подписанное соглашение и предоставить Украине финансовую помощь в размере 610 млн евро в случае возобновления программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава представительства Евросоюза в Украине Ян Томбинский на конференции «Сильны вместе» в Киеве.

«Со стороны Европейского Союза и Украины мы подписали все документы по экономической помощи Украине, но это завязано на новое соглашение с МВФ. Когда будет подписано соглашение (с Международным валютным фондом – УНИАН), автоматически придет поддержка со стороны ЕС. Объем финансирования – 610 млн евро», - ответил Томбинский на вопрос корреспондента УНИАН.

Как сообщал УНИАН, Украина и Европейский Союз подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу предоставления Киеву макрофинансовой помощи в размере 610 млн евро в феврале текущего года, в рамках 16-го саммита «Украина – ЕС».

Меморандумом, в частности, определяется порядок траншей кредита, который установлен в таких суммах: 100, 10, 250 и 250 млн евро, система мониторинга реализации программы, а также срок ее реализации, установленный в 2,5 года с момента вступления меморандума в действие.

Кроме того, стороны подписали кредитное соглашение, которым устанавливается срок погашения кредита в 15 лет, процедура определения процентных ставок, а также условия погашения кредита. Кредитное соглашение сможет вступить в силу не позднее чем в течение 12 месяцев с момента его подписания.

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Россия с 11 сентября может полностью приостановить ввоз молдавского вина

Роспотребнадзор завтра, 11 сентября, может принять решение о полной приостановке поставок молдавской алкогольной продукции в Российскую Федерацию.

Об этом говорится в сообщении российского ведомства, обнародованном сегодня на его официальном сайте.

Как отмечается в сообщении, Роспотребнадзор продолжает работу по контролю за поставками на территорию РФ алкогольной продукции и виноматериалов из Республики Молдова.

Всего из Республики Молдова в Российскую Федерацию с начала 2013 года ввезено 3901 партия алкогольной продукции и виноматериалов общим объемом 25 136 847,0 литров.

«По результатам исследований, проводимых лабораториями Роспотребнадзора, только за последнее время выявлено 8 партий алкогольной продукции (2 партии вина и 6 партий коньяка) не соответствующих требованиям безопасности по содержанию дибутилфталата и ди(2-этилгексил)фталата. Производители - СП «VinariaPurcari», «Комбинат по производству вин «Крикова», АООТ «Арома». При этом в отдельных партиях нормы по содержанию вредных веществ были превышены в 80-90 раз», - отмечает Роспотребнадзор.

Также ведомство сообщает, что «при проведении лабораторных исследований проб коньяка (дивинов), представленных для целей государственной регистрации, также в двух случаях выявлены превышения предельно допустимых концентраций химических веществ. Исследование представленных проб алкогольной продукции продолжается. Экспертные заключения на данную алкогольную продукцию в стадии оформления».

«Завтра, возможно, будет принято решение о полной приостановке поставок молдавской алкогольной продукции в Российскую Федерацию», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Как сообщал УНИАН, в последнее время Россия давит на страны постсоветского пространства, пытаясь помешать их сближению с Европейским Союзом.

Третьего сентября российский вице-премьер Дмитрий Рогозин предупредил Молдову, что подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом осложнит отношения с Россией. В частности, по словам Рогозина, возникнут проблемы в торговле, свободном передвижении рабочей силы из Молдовы, в поиске статуса для самопровозглашенной Приднестровской республики.

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Россельхознадзор вернул Беларуси некачественную свинину

Специалисты Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям выявили некачественную готовую свиную продукцию с ряда предприятий Белоруссии. Исследования проводились на предмет соответствия требованиям Таможенного союза (ТС) по параметрам безопасности, а также с целью исключения рисков присутствия генома вируса африканской чумы свиней (АЧС), сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Всего специалистами проанализировано 87 партий продукции свиноводства из Республики Беларусь. В ходе лабораторных мониторинговых исследований вредоносные микроорганизмы были выявлены в партиях ветчины и грудинки с предприятия "Беловежские деликатесы", в партиях продукта из свинины запеченной с предприятия холдинга "Концерн Брестмясо молпром", в партии сарделек с предприятия Гродненской области, в партиях колбасы вареной и сардельках с предприятия "Могилевский мясокомбинат", а также в партиях мясного продукта с предприятий "Гомельский мясокомбинат" и "Брестский мясокомбинат".

В результате небезопасная в ветеринарно-санитарном отношении продукция возвращена на территорию Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы.

Также Россельхознадзор пресек попытку незаконного ввоза на территорию России белорусской свинины, ввоз который был ограничен в связи с неблагополучной ситуацией в республике по африканской чуме свиней (АЧС). Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Россельхознадзора.

В ходе проведения контроля за перемещением поднадзорных грузов на территорию России из Белоруссии сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, региональных органов управления ветеринарией и подразделениями УГИБДД УМВД России продолжают задерживать партии грузов, запрещенных к ввозу в РФ. "Так, за последние дни в Смоленской области задержаны три транспортных средства с запрещенными к ввозу в Россию грузами белорусского происхождения, в том числе две партии готовой продукции и партия свинины охлажденной. Принято решение об утилизации продукции и привлечении нарушителей к административной ответственности", - отметили в пресс-службе.

Ограничения на ввоз свинины введены 30 августа в связи с распространением АЧС в Белоруссии. Тогда же Национальная мясная ассоциация заявила, что Россия не сможет полностью ограничить поставки свинины из Белоруссии, так как между государствами нет пограничного ветеринарного контроля.

В 2012 году Белоруссия поставила в Россию 60 тыс тонн свинины на 200 млн долларов и 100 тыс тонн готовых мясных изделий из всех видов мяса и птицы.

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Литва не будет забирать иск против "Газпрома" из Стокгольмского арбитража

Литва не намерена отзывать из Стокгольмского арбитражного суда иск против ОАО "Газпром" на 1,5 миллиарда евро.

Об этом заявил во вторник в интервью Литовскому радио премьер-министр Литвы Альгирдас Буткявичюс, передает РИА Новости.

Литва в октябре прошлого года подала иск против "Газпрома", предъявив концерну претензии на сумму 5 млрд литов (почти 1,5 млрд евро). Минэнерго Литвы утверждает, что "Газпром", установив более высокую цену на газ, нарушил условия договора о приватизации АО Lietuvos dujos от 2004 года. По ним концерн обязался поставлять в Литву природный газ в соответствии с ценовой формулой, указанной в действовавшем на то время договоре о поставках газа, заключенном между Lietuvos dujos и "Газпромом".

"Во время встречи (с главой "Газпрома" Алексеем Миллером 6 сентября) было ясно подчеркнуто, что третий энергетический пакет не обсуждается, и вопрос арбитража тоже неприкосновенен, потому что это вопрос компетенции юристов. Еще перед встречей с представителями "Газпрома" мы плотно работали с литовскими юристами, и я должен сказать, что даже таких мыслей нет, что можно было бы прекратить это дело по инициативе Литвы", - сказал Буткявичюс.

Агентство отмечает, что 6 сентября после встречи с главой российского концерна в Вильнюсе Буткявичюс говорил, что вопрос возможности отзыва иска Литвой обсуждался.

Глава "Газпрома" Миллер в свою очередь заявил после переговоров, что российский газовый концерн планирует существенно снизить цены на поставляемый балтийской республике природный газ. По словам Миллера, у "Газпрома" с литовским правительством есть сценарий возможных комплексных договоренностей, который затрагивает инвестиционный блок, транзит в Калининградскую область и финансовый блок.

Как сообщал УНИАН, российский газовый монополист "Газпром" отказывается в ближайшее время пересматривать цену на газ для Украины, несмотря на настойчивые просьбы Киева о снижении цены на голубое топливо.В сентябре 2011 года Президент Украины Виктор Янукович сообщил, что Украина фактически подготовила материалы для разрешения в международном арбитраже газового спора с Россией. Однако позже члены правительства, включая премьер-министра Николая Азарова, заявляли, что надеются достичь компромисса по цене на газ в ходе переговоров.

Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла в первом квартале 2013 года около 406 долларов за тысячу кубометров и была самой высокой в Европе.

В прошлом году Польша добилась более 15% скидки на поставляемый в Польшу российский газ, после того как инициировала процедуру подачи иска против "Газпрома" в Международный арбитраж в Стокгольме в ноябре 2011 года.

За последние три года российский газовый монополист согласился снизить цены на газ - в среднем на 10% - для более пятнадцати своих клиентов в Германии, Франции, Италии, Австрии, Словакии, Польше.

При этом украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ считает, что Украина сможет выиграть Стокгольмский арбитраж в случае подачи Россией иска о недоборе газа, минимальный объем покупки которого зафиксирован в контрактах, подписанных в начале 2009 года.

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Покупка валюты украинцами упала в 17 раз

Чистая покупка наличной валюты населением в августе 2013 года составила 136,2 млн долл., в то время как в июле текущего года чистая продажа составила 32,3 млн долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно сообщению, в августе объем операций с наличной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины составил 3,244 млрд долл. (в эквиваленте), в том числе банки купили у населения валюты на 1,554 млрд долл., продали - на 1,690 млрд долл.

По информации Нацбанка, по итогам января-августа текущего года чистая покупка валюты населением составила 262,3 млн долл. (в эквиваленте). В то же время, этот показатель в 17,1 раза ниже показателя чистой покупки населением валюты за аналогичный период прошлого года (4,483 млрд долл. в эквиваленте).

Также сообщается, что банковские вклады физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) в августе выросли на 121,4 млн долл. и по состоянию на 1 сентября 2013 года составили 22,778 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, чистая продажа наличной валюты населением в июле 2013 года составила 32,2 млн долл., что в 2,1 раза меньше, чем в июне текущего года (67,8 млн долл.). В январе-июле текущего года чистая покупка населением валюты составила 126,4 млн долл. (в эквиваленте), что в 29,7 раза меньше показателя чистой покупки по итогам января-июля прошлого года (3,760 млрд долл. в эквиваленте). банковские вклады физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) в июле выросли на 174,6 млн долл. и по состоянию на 1 августа 2013 года составили 22,655 млрд долл.

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Минфин привлек в госбюджет 815,8 млн грн и 25 млн долл.

Министерство финансов Украины во вторник, 10 сентября, привлекло в государственный бюджет 815,850 млн грн и 25,018 млн долл. на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, основная доля средств привлечена в результате размещения облигаций, номинированных в национальной валюте. Минфин привлек 797,151 млн грн, удовлетворив все три поданные заявки на приобретение 5-летних облигаций с доходностью 14,25%, а также 18,699 млн грн, удовлетворив обе поданные заявки на приобретение 7-летних облигаций с доходностью 14,30%. Инвесторы подали по одной заявке на приобретение однолетних и трехлетних облигаций в нацвалюте, которые были отклонены Минфином.

В результате размещения облигаций, номинированных в иностранной валюте (долларах США), Минфин привлек 25,018 млн грн, удовлетворив все четыре поданные заявки на приобретение 2-летних облигаций с доходностью 8,25%, при этом Минфин отклонил единственную поданную заявку на приобретение 3-летних облигаций в нацвалюте с номинальным объемом выпуска 55 млн долл. и номинальной доходностью 8,75%.

По информации Минфина, в результате проведенного размещения в госбюджет привлечено 1,016 млрд грн (по курсу Нацбанка), при этом размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин 3 сентября привлек в госбюджет 207,131 млн грн на аукционе по продаже ОВГЗ, в основном, за счет размещения 10-летних облигаций под 10% годовых, при этом разместить 15-летние облигации не удалось. В сентябре Минфин намерен провести еще два аукциона по продаже ОВГЗ - 17 и 24 сентября.

По состоянию на 9 сентября 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 236,351 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 138,745 млрд грн, в собственности банков - 79,075 млрд грн, нерезидентов - 4,279 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 9 сентября, с начала года в госбюджет поступило 89,996 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 46,283 млрд грн, на обслуживание госдолга – 19,918 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).

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Рост ВВП по итогам года будет ниже планового показателя - Минэкономразвития

Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует позитивный рост ВВП по итогам года, однако, по прогнозам министерства, он окажется меньше планового показателя в 3,4%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый замминистра экономического развития и торговли Анатолий Максюта в ходе круглого стола в Киеве.

«Мы ожидаем, что во втором полугодии ситуация будет улучшаться. Собран большой урожай, что позитивно повлияет на рост экономики. Также позитивно повлияет низкая база сравнения пришлого года, и экономика выйдет на позитивный результат, но это результат будет меньше, чем те 3,4%, запланированные на этот год», - сказал чиновник.

Максюта также выразил мнение, что в Украине необходимо изменить отношение к планированию, делать акцент на среднесрочном планировании и принимать меры для того, чтобы запланированные показатели были достигнуты. А это, по словам чиновника, потребует активной позиции государства.

Как сообщал УНИАН, согласно Программе активизации экономики, которая рассматривается как ключевой документ социально-экономического развития страны, рост ВВП по итогам 2013-2014 года должен составить 2,5-3,4% ВВП.

Вместе с тем, Госстат ухудшил ранее обнародованный показатель спада ВВП в годовом выражении по итогам второго квартала 2013 года в 1,1% на 0,2 п.п. Также Госстат ухудшил ранее обнародованный показатель спада ВВП по сравнению с первым кварталом 2013 года и с учетом сезонного фактора на 0,1 п.п. - до 0,5% с 0,4%. Номинальный ВВП Украины по итогам второго квартала 2013 года составил 351,896 млрд грн.

По версии международных финансовых организаций, прогноз роста ВВП не превысит 1%. В частности, по версии Международного валютного фонда рост ВВП Украины составит 0%, по Всемирного банка – 1%, по версии международной аудиторской компании EY - 0,3%, ЕБА – 0% с дефицитом 5% ВВП и дефицитом счета платежного баланса свыше 8%.

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Украину ожидает рост бюджетной задолженности в случае пересмотра госбюджета

Пересмотр государственного бюджета на текущий год в настоящее время может привести к росту бюджетной задолженности, поэтому о возможном секвестре бюджета говорить можно с большой осторожностью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Анатолий Максюта в ходе круглого стола в Киеве.

«Что касается пересмотра бюджета, то, на мой взгляд, сегодня, в середине сентября, говорить о секвестре бюджета надо очень осторожно, поскольку уже проведены тендеры и заключены контракты, и сокращение расходов может привести к росту бюджетной задолженности. Поэтому это делать опасно, и надо делать это очень осторожно», - сказал чиновник.

По его словам, необходимо прежде всего усилить роль государства, чтобы оно влияло на приоритеты развития экономики. «Министерство экономического развития и торговли разработало концепцию участия государства, и если мы хотим обеспечить экономический рост, нужно, чтобы государство активно влияло на развитие реального сектора», - добавил Максюта.

Как сообщал УНИАН, в июле в Министерстве финансов Украины не исключали возможности предложить парламенту пересмотреть государственный бюджет по итогам 9 месяцев с соответствующими корректировками. Ранее Президент Украины Виктор Янукович призвал правительство и парламент пересмотреть в сторону увеличения государственный бюджет на 2013 год. «Завершается первое полугодие. Хотел бы, чтобы по первому полугодию мы рассмотрели бюджет на второе полугодие и внесли коррективы – желательно в сторону увеличения», - сказал глава государства.

Министр финансов Юрий Колобов также заявлял, что пересмотр бюджета возможен по итогам первого полугодия.

При этом доходы государственного бюджета Украины, по оперативным данным Госказначейства, в январе-августе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократились на 3 млрд грн, или на 1,4%, - до 217,6 млрд грн.

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Украина заняла 10-е место в мире по росту цен на жилье

Украина заняла 10-е место в мире по росту цен на жилье, за последний год его стоимость в стране выросла на 10,9%.

Такие данные обнародовала компания Knight Frank в своем рейтинге роста цен на жилье в разных странах мира Global House Price Index.

Согласно данному рейтингу, лидером по росту цен на жилье стал Дубай, где за последние 12 месяцев цены на жилье выросли на 21,7%. Второе место в рейтинге занял Гонконг с ростом в 19,1%, а третье - Тайвань - 15,4%.

Замыкают рейтинг компании Knight Frank Греция, Голландия и Венгрия, где жилье подешевело на 11,5%, 8,5% и 8,2% соответственно.

Россия в данном рейтинге заняла 15-е место с годовым ростом стоимости жилья на 6,4%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость квартир на вторичном рынке недвижимости Киева, по данным консалтинговой компании SV Development, в І полугодии 2013 года выросла на 2,7% - до 1 963 долл./кв. м. По итогам прошлого года стоимость квартир на «вторичке» столицы выросла на 4,24%.

Справка УНИАН. Международная консалтинговая компания Knight Frank основана в Лондоне в 1896 году и является одним из крупнейших игроков на международном рынке недвижимости. На сегодняшний день Knight Frank совместно со своим стратегическим партнером – компанией Newmark насчитывает 196 офисов в 38 странах мира и объединяет свыше 6770 специалистов.

В Украине и России Knight Frank предоставляет полный комплекс агентских и консалтинговых услуг во всех сегментах рынка недвижимости.

УНИАН