Обама попросил конгресс отложить голосование по Сирии

Президент США Барак Обама обратился к конгрессу с предложением отложить голосование по Сирии.

Как передает РИА «Новости», об этом Обама сказал в телеобращении

"Я попросил лидеров конгресса отложить голосование по разрешению использовать силу, пока мы идем по этому дипломатическому пути", - сказал Обама.

Сенат США первоначально планировал провести первое голосование по военному вмешательству в Сирии сегодня. Однако 9 сентября, через несколько часов после российской инициативы, голосование было отложено на неопределенный срок.

Белый дом обвинил президента Сирии Башара Асада в применении химоружия против оппозиции и мирного населения под Дамаском 21 августа. Президент США Барак Обама заявил, что принял решение о проведении военной операции в Сирии без санкции СБ ООН, но запросил одобрение конгресса.

Россия 9 сентября призвала Дамаск передать химическое оружие под международный контроль, договориться о последующем уничтожении арсенала и присоединении к Организации по запрещению химоружия.