Референдум по поводу вступления в Таможенный союз не ко времени, считает Рыбак

Референдум по поводу вступления в Таможенный или Европейский Союз не ко времени. В нем просто нет необходимости, ведь Украина пока никуда не вступает. Об этом заявил в интервью "5 канала" председатель Верховной Рады Владимир Рыбак.

Как подчеркнул председатель Верховной Рады, "референдум возможен, только когда мы будем рассматривать вопрос вступления либо в ТС, либо в ЕС. Возможно, когда-то и придется проводить и спросить у народа. А сегодня что спрашивать? Мы сегодня никуда не вступаем. Мы видим, что нет необходимости проводить референдум".

Как сообщал УНИАН, 2 сентября Окружной административный суд Киева по иску Европейской партии Украины запретил Коммунистической партии организовывать и проводить собрание граждан по поводу проведения всеукраинского референдума по народной инициативе относительно вступления (присоединения) Украины в Таможенный союз. Также постановлением суда Центральной избирательной комиссии запрещено направлять своего представителя на собрание граждан Украины по поводу проведения всеукраинского референдума.

Однако 3 сентября лидер КПУ Симоненко сказал, что собрание граждан по подготовке референдума все же состоится 8 сентября.

По данным СМИ, Компартия подала второе сообщение в ЦИК и заметила, что собрание состоятся 8 сентября, но тема собрания другая – вступление в ЕврАзЭС.

8 сентября участники собрания, которое проходило на стадионе "Спартак", утвердили вопрос на всеукраинский референдум: «Поддерживаете ли вы присоединение Украины к Таможенному союзу Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации?» с вариантами ответа «да» или «нет».