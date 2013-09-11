ЕС очень заинтересован увидеть Украину как можно ближе к себе - президент Европарламента

Страсбург. Президент Европейского парламента Мартин Шульц выступает за подписание Соглашения об ассоциации с Украиной, однако отмечает, что решение об этом будет зависеть не только от Брюсселя, но и от Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Страсбурге на пресс-конференции по итогам обсуждения выступления Президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу о ситуации в ЕС.

“Европейский Союз очень заинтересован увидеть Украину как можно ближе к ЕС”, - сказал Президент Европарламента.

“Я лично очень поддерживаю подписание соглашения, при возможности, в Вильнюсе, но это зависит не только от нас, но также от того, какие усилия будут приложены в Киеве”, - прибавил он.

По словам Шульца, подписание Соглашения об ассоциации будет зависеть во многом от способности украинской власти выполнить выдвинутые Европейским Союзом критерии, в том числе по обеспечению полноценной парламентской демократии и решению сложных дел.

“Я имею в виду не только дело (бывшего премьер-министра Украины Юлии – УНИАН) Тимошенко, но и другие”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, страна и ЕС начали переговоры о соглашении об ассоциации в 2007 году, а о зоне свободной торговли, которая является составляющей соглашения об ассоциации, — в 2008 году.

В конце 2011 года стороны заявили о завершении переговоров, а 30 марта 2012 года парафировали соглашение.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил заключения по Украине, в которых отметил, что готов подписать соглашение об ассоциации с Украиной к Вильнюсскому саммиту “Восточного партнерства”, запланированному на конец ноября этого года при условии прогресса Украины в вопросах изменения избирательного законодательства, решения проблемы выборочного правосудия и продолжения реформ в рамках Повестки дня ассоциации.