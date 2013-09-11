РФ понесет убытки в случае подписания Украиной соглашения с ЕС - российский эксперт

Руководитель Центра постсоветских исследований Отделения международных экономических и политических исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский подчеркивает значительные убытки для России в случае подписания Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время видеомоста Москва-Киев на тему: «Ассоциация с ЕС или Таможенный союз? Прагматичные интересы Киева».

Вардомский подчеркнул, что нужно оценить те обязанности, которые возлагает на Украину ассоциация с ЕС и ее зона свободной торговли, а также какие ограничения она несет относительно сотрудничества со странами Таможенного союза и СНГ в целом.

«Должно быть объявлено, что вы не свободны в таких-то экономических вопросах отношений с нашими восточными соседями», - сказал он.

Исходя из этого, считает Вардомский, нужно будет заключать договор между Таможенным союзом и Украиной как ассоциированным членом ЕС с внесением необходимых изменений в документы, которые регулируют торговые отношения между Украиной и странами ТС.

Кроме того, эксперт сказал, что «российский капитал имеет достаточно много активов в Украине», которые тесно связаны с российской экономикой. Соответственно, считает он, если начать «сгоряча рубить», - проигрывает не только Украина, но и Россия, поскольку многие компании не смогут использовать эти активы.

«Это машиностроительные заводы в Сумах, в Харькове, в Киеве», - привел пример Вардомский и добавил, что необходимо учитывать, какие убытки ожидают Россию «при жестком варианте». «А они будут немалыми, эти убытки», - сказал эксперт.

В свою очередь директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский отметил, что политическое решение относительно курса Украины на евроинтеграцию уже принято и теперь нужно думать о том, как «в условиях принятого решения не разойтись, не создать максимум проблем» для России и Украины.

«Сегодня проблема уже не в том, чтобы убеждать, что это решение правильное, а как уже в ситуации, которую изменить нельзя, - как минимизировать потери», - сказал он и добавил, что во власти дискуссии на эту тему не проходят.

В то же время Погребинский отметил, что после принятия «политического решения» об ассоциации с ЕС «будут поставлены перед фактом сотни тысяч людей, которые могут потерять работу». «После этого (украинская власть — УНИАН) начнет искать выход из положения», - сказал он.

Напомним, Украина надеется подписать Соглашение об ассоциации с ЕС в конце ноября текущего года на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.