Янукович поручил обеспечить реализацию нацпроекта «Открытый мир»

Президент Украины Виктор Янукович подписал Поручение «Об обеспечении реализации национального проекта «Открытый мир».

Соответствующий документ обнародован на официальном сайте главы государства.

Данным документом Президент поручил премьер-министру Николаю Азарову обеспечить принятие в установленном порядке мер для обеспечения финансирования в соответствии с обоснованными потребностями реализации национального проекта «Открытый мир» - создание информационно-коммуникационной образовательной сети национального уровня на базе технологий радиосвязи четвертого поколения (4G)» (дальше - национальный проект «Открытый мир») с учетом определенной формы участия в нем государства по техническому и методическому сопровождению создания информационно-коммуникационной образовательной сети в общеобразовательных учебных заведениях.

Также глава государства поручил обеспечить: проработку вопроса о механизмах привлечения дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения реализации национального проекта «Открытый мир»; внедрение реализации второго этапа национального проекта «Открытый мир» в 2000 общеобразовательных учебных заведениях в качестве педагогического эксперимента; определение в установленном порядке проекта «Электронная школьная библиотека» как дополнительной составляющей национального проекта «Открытый мир».

Также поручено обеспечить проработку вопроса об освобождении от обложения налогом на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины товаров в таможенном режиме импорта и поставкам необходимого оборудования в рамках реализации национального проекта «Открытый мир», а также об освобождении от обложения налогом на прибыль прибыли, полученной от выполнения указанного национального проекта субъектом хозяйствования, который осуществляет его реализацию; проработку вопроса о бесплатном размещении обязательных по программам для 5-9 классов учебников, которым предоставлен гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Украины», на образовательном портале, который создается в рамках реализации национального проекта «Открытый мир».

Главе правительства поручено предусмотреть во время подготовки проекта Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» в соответствии с обоснованными потребностями расходов на обеспечение учеников из числа наиболее незащищенных категорий необходимыми ученическими принадлежностями в рамках второго этапа национального проекта «Открытый мир» и расходов на финансирование третьего этапа этого национального проекта.