Анонс на 12 сентября

* Состоится заседание Специальной контрольной комиссии ВРУ по вопросам приватизации. Вопросы: О правомерности и экономической целесообразности внесения ГП «Запорожский титано-магниевый комбинат» в уставный капитал вновь созданного общества с ограниченной ответственностью с привлечением частного инвестора. Информация Фонда госимущества Украины и других центральных органов исполнительной власти об исполнении Указов Президента Украины и др.

* 10-30 - в УНИАН Украинская ассоциация владельцев оружия объявит о старте Общественного проекта «Закон Украины «Об оружии». Украина сейчас является единственной европейской страной, где вопросы приобретения, владения, хранения и применения, а также контроля в сфере оборота огнестрельного оружия законодательно неурегулированными. Несовершенство существующего нормативного урегулирования приводит к многочисленным нарушениям в сфере оборота огнестрельного оружия и росту числа преступлений с его применением . В основу Закона будет положен международный опыт разработки и реализации аналогичных документов, в частности, законодательная практика и нормы Европейского Союза. Инициаторы проекта уверены, что общественное обсуждение закона будет способствовать развитию демократических основ общества, росту уровня правосознания, а также осознанию гражданами того факта, что предоставление какого-либо права, означает признание личной ответственности за последствия его нарушения. Участники: Георгий Учайкин, глава наблюдательного совета Украинской ассоциации владельцев оружия, Сергей Львович, президент Всеукраинской федерации прикладных стрелковых видов спорта, Сергей Шабовта, президент Украинской федерации профессионалов безопасности (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (050) 240-01-40, e-mail: press@zbroya.info. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Круглый cтол на тему: "Российско-украинская торговая война: Россия открыла финансовый фронт?" Участники мероприятия обсудят появившуюся в прессе информацию о том, что украинским СМИ предлагают за денежное вознаграждение писать материалы о дефолте национальной экономики, неизбежном обвале гривни, а также популяризации Таможенного союза, интересы инициаторов информационной войны, а также возможные варианты контригры.

* В рамках Органического недели в Украине состоится круглый стол на тему: «ГМО в Украине. Защита здоровья человека и окружающей среды». Организаторы: Ассоциация юристов Украины, Комитет по природным ресурсам, природоохранного и экологического права; Комитет по медицинскому праву. Участники: Светлана Берзина, зам.председателя национального технического комитета стандартизации ТК 82 «Охрана окружающей природной среды Украины », президент ВОО «Живая планета»; Евгений Милованов, председатель правления Федерации органического движения Украины; Леся Брайченко, начальник Центральной испытательной лаборатории контроля качества товаров ТППУ; Наталья Лисневская , адвокат; Елена Беденко-Зваридчук, председатель Комитета по медицинскому праву др. . Модераторы: Инна Яреськовская, председатель Комитета по природным ресурсам, природоохранного и экологического права; Елена Беденко-Зваридчук, председатель Комитета по медицинскому праву.

* Совет УСПП по вопросам корпоративной безопасности рассмотрит состояние законодательного обеспечения гражданского проекта по созданию негосударственной системы безопасности в контексте внедрения новой стратегии национальной безопасности. Участники: президент УСПП Анатолий Кинах, председатель Совета предпринимателей при КМУ Леонид Козаченко, представители СНБОУ, Генпрокуратуры, СБУ, МВД Украины и др.

* Состоится ток-шоу-дискуссия на тему: «Украинский аграрий. Роль и возможности на мировом продовольственном рынке». Организатор: компания BASF. При участии Минагрополитики и продовольствия Украины, Всемирной организации здравоохранения, международных и украинских экспертов.

* Состоится открытие ежегодного форума членов Международной организации работодателей (МОР) стран Европы и Центральной Азии. Для участия в форуме, который в Украине проходит впервые, как ожидается, прибудут главы организаций работодателей из 40 стран континента. Основные темы встречи в Киеве – выработка позиции относительно путей преодоления безработицы, развития малого и среднего бизнеса, повышения его конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности национальных экономик. Форум откроет глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Фирташ. Также в работе примут участие: вице-президент МОР Рената Хорнунг-Драус и ген.секретарь МОР Брент Уилтон. Ожидается выступление президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина.

* Круглый стол на тему: «Иностранные банки в Украине - партнеры или оккупанты?». Участники: потребители финансовых услуг Олег Спинев, Андрей Лупырь, Олег Лозицкий, председатель Федерации страховых посредников Украины Ибрагим Габидулин, председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский, вице - президент Всеукраинской федерации потребителей "Пульс" Наталья Бородачева и председатель правления ВОО «Финансовая грамота Украины», советник главы Госпотребинспекции Михаил Стрельников.

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