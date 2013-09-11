ТОП-10 (11 сентября)

Кабмин одобрил проект бюджета-2014

Соглашение с Shell по добыче газа в Украине подпишут до конца недели

Украина к 1 ноября планирует накопить в подземных хранилищах 18 млрд куб.м газа

«Нафтогаз» и немецкий RWE подписали соглашение о поставках и хранении газа

Запуск второго гидроагрегата Днестровской ГАЭС запланирован на 19 декабря

ЕС очень заинтересован увидеть Украину как можно ближе к себе - президент Европарламента

Украина не получала от России документов относительно проверки Roshen - Присяжнюк

Украина за 8 месяцев сократила транзит газа в Европу на 3%, за август - увеличила на 32%

Суд обязал Кабмин сообщить о деле по отмене приватизации «Донбассэнерго»

Проект бюджета-2014 предусматривает годовую инфляцию на уровне 8,3%

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Кабмин одобрил проект бюджета-2014

Кабинет министров на заседании в среду, 11 сентября, одобрил проект государственного бюджета на 2014 год с дефицитом 2,7%, ожидаемым ростом ВВП по итогу года - 3% и инфляцией - 8%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова.

Она отметила, что на заседании Кабмин предварительно одобрил документ и в ближайшие дни он будет доработан и откорректирован с тем, чтобы на текущей неделе, до 15 сентября, подать его на рассмотрение в Верховную Раду.

Акимова также сообщила, что показатель дефицита, ВВП и инфляции в процессе доработки изменены не будут.

«До конца недели у нас есть три рабочих дня. Все вопросы согласования должны быть закончены и проект должен быть внесен в парламент», - сказала Акимова.

При этом она отметила, что объем госдолга в следующем году планируется ниже, чем в текущем - на уровне 32-32,5% ВВП.

«Это рамки более чем удовлетворяющие нас по маастрихтским критериям (финансово-экономические показатели страны, необходимые для вступления в еврозону - УНИАН), - сказала Акимова.

В свою очередь народный депутат от «Свободы» Игорь Швайко, который присутствовал на заседании Кабинета министров, сообщил, что дефицит бюджета в 2,7%, согласно озвученным на заседании цифрам, составляет 45,7 миллиардов гривень. Также, по его словам, в следующем году, согласно проекту госбюджета, доход от приватизации ожидается на уровне 17 миллиардов гривень, трансферты Пенсионному фонду планируется предоставить в размере 87 миллиардов гривень.

Как сообщал УНИАН, проект государственного бюджета на 2014 год, согласно Бюджетному кодексу, должен быть утвержден в правительстве и направлен в парламент не позднее 15 сентября текущего года. В апреле Кабмин подал на рассмотрение парламента бюджетную резолюцию, основными параметрами которой был дефицит бюджета не более 3%, рост ВВП на уровне 3% и предельный размер государственного долга в объеме не более 31% ВВП. Кроме того, с 2014 года в Украине, согласно положениям Налогового кодекса, должны быть снижены ряд ставок налогов – в частности, по НДС до 17% с 20% и налогу на прибыль – до 16% с 19%.

3 сентября Президент Украины Виктор Янукович, выступая в Верховной Раде, призвал народных депутатов своевременно рассмотреть и принять проект бюджета на 2014 год с учетом всех выводов, сделанных в 2013 году.

4 сентября на заседании правительства премьер-министр Украины Николай Азаров поручил Министерству финансов и Министерству экономического развития и торговли своевременно подготовить реалистичный проект бюджета на 2014 год, ориентированный на поддержку национального производителя, выполнение социальных стандартов и импортозамещение.

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Соглашение с Shell по добыче газа в Украине подпишут до конца недели

Операционное соглашение с компанией Shell по разведке и добыче газа в Украине планируется подписать до конца текущей недели в ходе визита премьер-министра Украины Николая Азарова в Нидерланды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сам Азаров сообщил сегодня на заседании Кабинета министров.

“В конце текущей недели во время официального визита премьер-министра Украины в королевство Нидерланды с Royal Dutch Shell будет подписано операционное соглашение, которое даст старт практическим работам этой транснациональной корпорации по разведке и добыче газа в Украине”, - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Николай Азаров предложил руководству компании Shell приобщиться к добыче природного газа из традиционных и истощенных месторождений Украины.

Как известно, правительство подписало соглашение с компанией Shell о разделе продукции на добычу сланцевого газа на Юзовской площади, ресурсы которой оцениваются в более 4 трлн кубических метров газа.

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Украина к 1 ноября планирует накопить в подземных хранилищах 18 млрд куб.м газа

Украина к 1 ноября 2013 года планирует накопить в подземных хранилищах газа 18 млрд кубометров природного газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«Что мы ожидаем к 1 ноября? Приблизительно 18 миллиардов кубометров», - сказал Ставицкий.

При этом он отметил, что на сегодняшний день Украина ведет переговоры с российской стороной о предоставлении беспроцентного кредита для закупки порядка 4,5 миллиарда кубометров газа дополнительно, поскольку для обеспечения потребителей Украины и транзита газа достаточно 12,5 миллиардов кубометров.

«Сейчас ведутся переговоры как раз по предоставлению беспроцентных кредитов, и они в процессе», - сказал Ставицкий.

При этом он отметил, что на сегодняшний день в ПХГ накоплено 14,14 млрд кубометров газа. Также Ставицкий подчеркнул, что дополнительный объем газа необходим для того, чтобы подстраховать «Газпромэкспорт» для обеспечения транзита газа в Европу в случае возникновения необходимости существенного увеличения поставок газа в зимний период в связи с серьезными похолоданиями.

Как сообщал УНИАН, ранее Украина заявляла о планах закачать в ПХГ 14 миллиардов кубометров газа. По словам Ставицкого, "это тот необходимый ресурс, который позволит спокойно пройти отопительный сезон и обеспечить транзит". Вместе с тем, российский "Газпром" требовал увеличить этот объем до 19 миллиардов кубометров для обеспечения бесперебойного транзита в ЕС.

В конце августа 2013 года Ставицкий заявил, что Украина согласилась увеличить закачку газа в ПХГ свыше 14 миллиардов кубометров для обеспечения транзита в Европу, хотя схема расчета за газ на конец лета была в состоянии согласования.

В то же время, источники УНИАН прогнозировали, что вероятнее всего речь идет о планах по закачке к началу отопительного сезона порядка 19 млрд куб. м, из которых 14 млрд куб. м будут закачаны госхолдингом “Нафтогаз Украины” и более 5 млрд куб. м - независимыми импортерами, в том числе по реверсной схеме из Европы.

6 сентября Ставицкий сообщил, что Украина полностью обеспечила себя газом на отопительный сезон, закачав в хранилища 12,2 млрд кубометров природного газа, в том числе 5,8 млрд кубов собственной добычи.

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«Нафтогаз» и немецкий RWE подписали соглашение о поставках и хранении газа

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading подписали соглашение о поставках газа в Украину и хранении газа в украинских подземных хранилищах газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«С RWE подписан новый договор в городе Эссен. Это произошло 5 сентября между НАК «Нафтогазом» и компанией RWE. В нем предусмотрены вопросы как реализации, так и хранилища», - сказал Ставицкий.

При этом он не детализировал условия контракта.

«Я не буду вдаваться в коммерческую составляющую, потому что это коммерческая тайна. Хочу только сказать, что формула цены ниже, даже с учетом 100 долларов скидки (на цену российского газа - УНИАН), которая дается за Черноморский флот», - сказал Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2013 года Украина заключила с немецким газовым трейдером RWE Supply & Trading контракт на поставку природного газа ежегодным объемом до 5 млрд кубометров. По итогам 2012 года немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading продал Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» 56 млн куб. м газа. 2012 год стал первым годом, когда Украина начала импортировать газ с европейского рынка.

В июне премьер-министр Николай Азаров заявил, что газ, который Украина покупает у немецкой RWE, обходится на 100 долларов дешевле, чем газ российской компании "Газпром". Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.

Согласно утвержденному правительством прогнозному балансу поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год, объем газа, запланированного к поставке от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading, составляет 1,3 млрд кубометров.

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Запуск второго гидроагрегата Днестровской ГАЭС запланирован на 19 декабря

Начало запуска второго гидроагрегата Днестровской ГАЭС запланировано на 19 декабря текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий на брифинге.

«Пуск второго гидроагрегата на Днестровской ГАЭС является стратегическим заданием для отечественной энергетики. Начало пусковых операций запланировано на 19 декабря текущего года», - сказал Ставицкий.

Как ранее сообщал УНИАН, в июле 2013 года Кабинет министров Украины утвердил условия предоставления государственных гарантий на 1,5 млрд грн для оператора украинских гидроэлектростанций - государственной компании «Укргидроэнерго» для достройки первой очереди Днестровской аккумулирующей электростанции.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, строительство первой очереди Днестровской гидроэлектростанции завершится в 2015 году.

От запуска второго гидроагрегата на Днестровской ГАЭС Министерство энергетики и угольной промышленности рассчитывает сэкономить до 500 млн грн.

Днестровская ГАЭС, мощностью 2268 МВт (7 гидроагрегатов по 324 МВт каждый) в генераторном режиме и 2947 МВт в насосном, является уникальной и мощнейшей в Европе. Она предназначена для использования в качестве источника энергии в период пиковой мощности потребления (вечерний и утренний пики нагрузки). Энергетический комплекс Днестровской ГАЭС состоит из 7 гидроагрегатов и вводится в эксплуатацию несколькими пусковыми очередями. В состав 1-й очереди ГАЭС входят 3 гидроагрегата. Первый гидроагрегат введен в промышленную эксплуатацию в конце 2010 года. Публичное акционерное общество «Днестровская ГАЭС» создано в 1998 году.

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ЕС очень заинтересован увидеть Украину как можно ближе к себе - президент Европарламента

Президент Европейского парламента Мартин Шульц выступает за подписание Соглашения об ассоциации с Украиной, однако отмечает, что решение об этом будет зависеть не только от Брюсселя, но и от Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Страсбурге на пресс-конференции по итогам обсуждения выступления Президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу о ситуации в ЕС.

“Европейский Союз очень заинтересован увидеть Украину как можно ближе к ЕС”, - сказал Президент Европарламента.

“Я лично очень поддерживаю подписание соглашения, при возможности, в Вильнюсе, но это зависит не только от нас, но также от того, какие усилия будут приложены в Киеве”, - прибавил он.

По словам Шульца, подписание Соглашения об ассоциации будет зависеть во многом от способности украинской власти выполнить выдвинутые Европейским Союзом критерии, в том числе по обеспечению полноценной парламентской демократии и решению сложных дел.

“Я имею в виду не только дело (бывшего премьер-министра Украины Юлии – УНИАН) Тимошенко, но и другие”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, страна и ЕС начали переговоры о соглашении об ассоциации в 2007 году, а о зоне свободной торговли, которая является составляющей соглашения об ассоциации, — в 2008 году.

В конце 2011 года стороны заявили о завершении переговоров, а 30 марта 2012 года парафировали соглашение.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил заключения по Украине, в которых отметил, что готов подписать соглашение об ассоциации с Украиной к Вильнюсскому саммиту “Восточного партнерства”, запланированному на конец ноября этого года при условии прогресса Украины в вопросах изменения избирательного законодательства, решения проблемы выборочного правосудия и продолжения реформ в рамках Повестки дня ассоциации.

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Украина не получала от России документов относительно проверки Roshen - Присяжнюк

Украина не получала от России документов относительно проверки кондитерской продукции корпорации Roshen.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Я могу ответить, как он ответил (санитарный врач России Геннадий Онищенко - УНИАН). Я ему отправил (документы - УНИАН), и он мне сказал: «Наверное, Присяжнюк отправил волами». Пока мы не получили. Может, сегодня получим. Мы их мониторим и как получим, сразу же приступим (к проверке - УНИАН)», - сказал Присяжнюк.

При этом он заметил, что ситуация с Roshen развивается по такому же «сценарию», как это было в ситуации с претензиями РФ к качеству украинских сыров.

Напомним, 29 июля Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством.

31 июля Roshen приостановил поставки всех видов кондитерских изделий в Россию.

В начале августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке.

В середине августа по итогам российско-украинских переговоров с участием главы Роспотребнадзора Онищенко и министра аграрной политики и продовольствия Украины Присяжнюка было принято решение о том, что инспекции пройдут на всех украинских заводах компании и Роспотребнадзор будет осуществлять контроль за каждой партией конфет совместно с украинскими лабораториями. Подписанный во время встречи протокол предусматривает создание специальной комиссии по гармонизации стандартов двух стран, а также аккредитацию украинских лабораторий при Роспотребнадзоре.

3 сентября министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк заявил, что Украина выполнила все условия, поставленные стране в ходе переговоров с Роспотребнадзором для урегулирования проблемы экспорта кондитерской продукции корпорации Roshen на рынок Российской Федерации.

По его словам, на сегодняшний день Украина ожидает от России предложений относительно состава рабочей группы и графика приезда российских специалистов для проверки украинских фабрик Roshen.

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Украина за 8 месяцев сократила транзит газа в Европу на 3%, за август - увеличила на 32%

Объем газа, который транспортировался через Украину в европейские страны, за январь-август 2013 года сократился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 54,4 млрд куб. м.

Об этом говорится в сообщении компании «Укртрансгаз», ведущей в Украине компании по транспортировке и хранению природного газа, 100% акций которой принадлежат государству.

«В августе транзит газа в страны Европы вырос на 32% – до 7,1 млрд кубометров», – говорится в сообщении.

В «Укртрансгазе» отмечают, что с начала 2013 года в газотранспортную систему Украины из Российской Федерации поступило 15,3 млрд куб. м природного газа, что на 6,1 млрд куб. м, или на 29%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Вместе с тем, по информации Центрального диспетчерского департамента «Укртрансгаза», все заявки стран-импортеров выполняются в полном объеме и в утвержденные сроки.

Как сообщал УНИАН, транзит российского газа через территорию Украины в страны Евросоюза в январе-июле 2013 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 7% - до 47 млрд куб. м.

Справка УНИАН. ПАО «Укртрансгаз» объединяет 14 структурных подразделений на правах филиалов, промышленные объекты которых находятся во всех областях Украины. Объем транспортировки газа в 2012 году составил 132,4 млрд куб. м.

Общая длина газопроводов, которые эксплуатирует предприятие, составляет 38,6 тыс. км. Система ГТС включает в себя 1451 газораспределительную станцию. Парк газоперекачивающих агрегатов насчитывает 702 единицы общей мощностью 5442,9 МВт.

Кроме того, ПАО «Укртрансгаз» имеет одну из мощнейших в Европе сетей подземных хранилищ газа (ПХГ), общая активная вместимость которых составляет 31 млрд куб. м.

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Суд обязал Кабмин сообщить о деле по отмене приватизации «Донбассэнерго»

Окружной административный суд Киева обязал Кабинет министров Украины обнародовать официальную информацию о слушании в суде дела об отмене передачи Фонду государственного имущества Украины (ФГИУ) 60,773% пакета акций «Донбассэнерго» для его последующей приватизации, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда госимущества.

По информации ФГИУ, данное решение суд вынес в ходе судебного заседания по иску «Шахты «Ждановская» об отмене передачи Фонду госимущества 60,773% акций «Донбассэнерго» для приватизации.

Как отметили в Фонде госимущества, в ходе состоявшегося 10 сентября судебного заседания истец обратился к суду с ходатайством, в котором потребовал от Кабинета министров сделать официальное объявление «о слушании в суде дела по обжалованию данного нормативно-административного акта». Данное ходатайство суд удовлетворил.

Как сообщал УНИАН, 21 августа 2013 года Фонд государственного имущества Украины признал недавно созданную донецкую компанию "Энергоинвест Холдинг" победителем приватизационного конкурса по продаже 60,773% госпакета акций "Донбассэнерго".

"Энергоинвест Холдинг" предложил за 60,773% акций "Донбассэнерго" наивысшую цену в 718 млн 920 тыс. грн.

Всего в приватизационном конкурсе по продаже госпакета «Донбассэнерго» участвовали две компании, второй компанией была киевская "ТехНова".

Справка УНИАН. «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

В 2012 году «Донбассэнерго», по предварительным данным, получило по международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) чистую прибыль в размере 30,975 млн грн против 27,53 млн грн чистого убытка годом ранее.

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Проект бюджета-2014 предусматривает годовую инфляцию на уровне 8,3%

Проект закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2014 год», одобренный на сегодняшнем заседании Кабинета министров, предусматривает показатель инфляции в 2014 году на уровне 8,3% (декабрь к декабрю).

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

«Основные показатели проекта госбюджета на следующий год основаны на росте ВВП 3%. Инфляция предусмотрена на уровне декабрь к декабрю – 8,3%, государственный долг – 32,4% ВВП, дефицит государственного бюджета ожидается на уровне 2,7% ВВП», - говорится в сообщении. По информации Минфина, бюджет следующего года будет сбалансированным, и его основная цель - обеспечить стабильность государственных финансов, экономическое развитие и социальную защиту граждан.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова сообщила, что Кабинет министров на заседании в среду, 11 сентября, одобрил проект государственного бюджета на 2014 год с дефицитом 2,7%, ожидаемым ростом ВВП по итогу года — 3%, инфляцией — 8% и объемом госдолга на уровне 32-32,5% ВВП. Кабмин предварительно одобрил документ и в ближайшие дни он будет доработан и откорректирован, при этом показатель дефицита, ВВП и инфляции в процессе доработки изменены не будут.

Проект государственного бюджета на 2014 год, согласно Бюджетному кодексу, должен быть утвержден в правительстве и направлен в парламент не позднее 15 сентября текущего года. В апреле Кабмин подал на рассмотрение парламента бюджетную резолюцию, основными параметрами которой были дефицит бюджета не более 3%, рост ВВП на уровне 3% и предельный размер государственного долга в объеме не более 31% ВВП. Кроме того, с 2014 года в Украине, согласно положениям Налогового кодекса, должны быть снижены ряд ставок налогов – в частности, по НДС до 17% с 20% и налогу на прибыль – до 16% с 19%.

3 сентября Президент Украины Виктор Янукович, выступая в Верховной Раде, призвал народных депутатов своевременно рассмотреть и принять проект бюджета на 2014 год с учетом всех выводов, сделанных в 2013 году.

4 сентября на заседании правительства премьер-министр Украины Николай Азаров поручил Министерству финансов и Министерству экономического развития и торговли своевременно подготовить реалистичный проект бюджета на 2014 год, ориентированный на поддержку национального производителя, выполнение социальных стандартов и импортозамещение.

Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» установлен предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года в размере 483 млрд грн. – порядка 30% ВВП. Вместе с тем, опрошенные УНИАН эксперты прогнозируют, что рост государственного долга по итогам года достигнет 40% ВВП.

УНИАН