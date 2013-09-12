Давление России на страны "Восточного партнерства" недопустимо - комиссар Фюле

Брюссель. Комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан Фюле отметил недопустимость давления со стороны России на страны "Восточного партнерства".

Как передает корреспондент УНИАН, с таким заявлением комиссар выступил на сессии Европарламента в Страсбурге во время обсуждения последнего развития событий в странах "Восточного партнерства".

"Любые угрозы со стороны России, связанные с возможным подписанием соглашений с Европейским Союзом являются неприемлемыми. Это будет касаться всех форм давления, в том числе: возможного злоупотребления ценами на энергоносители, созданием искусственных торговых барьеров, таких как, запрет на импорт, что очень сомнительно соответствует стандартам Всемирной торговой организации (ВТО) и усложнением таможенных процедур; военным сотрудничеством или в сфере безопасности гарантиями; и инструментализацией замороженных конфликтов", - отметил С.Фюле.

Комиссар подчеркнул, что такие действия являются четким нарушением Хельсинкских принципов, закрепленных в заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, состоявшегося в 1975 году в Хельсинки.

Кроме того, С.Фюле отметил готовность ЕС поддерживать страны, которые будут находиться от давлением.

"Европейский Союз будет поддерживать и стоять за тех, кто будет чувствовать неоправданное давление",- сказал он.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября в Европарламенте состоялось обсуждение давления России на страны "Восточного партнерства", а 12 сентября депутаты планируют проголосовать за резолюцию.

Согласно совместному проекту резолюции, депутаты планируют назвать недопустимым давление России на страны "Восточного партнерства" и призвать Еврокомиссию и Европейскую службу внешних действий к поддержке стран "Восточного партнерства".

Справка УНИАН. 10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил выводы по Украине, в которых отметил, что готов подписать соглашение об ассоциации с Украиной на саммите “Восточное партнерство”, запланированном на конец ноября этого года в Вильнюсе, при условии прогресса Киева в вопросах изменения избирательного законодательства, решения проблемы выборочного правосудия и продолжения реформ в рамках Повестки дня ассоциации.

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