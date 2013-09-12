Азаров отбыл с визитом в Нидерланды

Премьер-министр Украины Николай Азаров отбыл с двухдневным рабочим визитом в Королевство Нидерланды.

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.

Как ожидается, глава правительства встретится с министром внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лилиан Плоумен. В их присутствии будет подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством доходов и сборов Украины и Налоговой и таможенной администрацией Нидерландов.

Азаров также встретится с исполнительным директором по вопросам международной разведки и добычи концерна Royal Dutch Shell Эндрю Брауном. Во время этой встречи планируется подписание двусторонних документов.

Во второй половине дня глава украинского правительства встретится с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте и главным исполнительным директором компании Royal Philips Electronics Арьяном де Йонгсте. Запланирована также встреча с руководством компании Damen Shipyards Group.

Кроме того, премьер-министр Украины даст интервью нидерландскому информационному агентству ANP.

В пятницу, 13 сентября, Азаров проведет встречу с руководством компаний агропромышленного сектора Королевства Нидерланды и даст интервью корреспонденту нидерландской радиостанции.

Вечером, 13 сентября, глава правительства вернется в Киев.