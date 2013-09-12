Турция удвоила срок безвизового пребывания украинцев на ее территории
12:43, 12 сентября 2013Разное
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Правительство Турецкой Республики приняло решение об увеличении с 5 сентября 2013 года срока безвизового пребывания для граждан Украины на территории Турции с 30 до 60 суток.
Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, при этом общий срок пребывания граждан Украины на территории Турции не должен превышать 90 дней на протяжении 180 дней с даты первого въезда.
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