Европа и РФ унифицируют нормы и стандарты для ведения свободной торговли - еврокомиссар

Европейский Союз активно сотрудничает с Россией в рамках унификации норм и стандартов Таможенного Союза с требованиями ЕС и ВТО, что является ключевой составляющей партнерства ЕС и России, способствует ведению свободной торговли и фактически нивелирует аргумент российской стороны о неприемлемости членства в ЕС и одновременно активного сотрудничества со странами Таможенного союза.

Об этом заявил европейский комиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле во время выступления в Европейском парламенте. Текст выступления Фюле Представительство ЕС в Украине передало агентству УНИАН.

«Я понимаю, что Россия рассматривает расширение норм и стандартов ЕС как потенциально проблемный вопрос, поскольку они сейчас не всегда идентичны с нормами и стандартами Таможенного союза. Но сейчас мы уже активно сотрудничаем с Россией по унификации множества норм и стандартов. Это главный элемент партнерства ради модернизации между ЕС и Россией», - сказал Фюле.

При этом он подчеркнул, что эти стандарты принимаются Таможенным союзом. «Нормы Европейского Союза часто принимаются на международном уровне и являются полностью совместимыми или идентичными правилам ВТО», - подчеркнул еврокомиссар.

По его мнению, ЕС на самом деле помогает всем партнерам, в том числе России, проводить модернизацию и быть открытыми для глобализации.

Ранее Фюле заявлял, что противоречия между нормами ЕС и Таможенного союза действительно существуют, но лишь в правовой плоскости, когда участники государственных объединений будут вынуждены следовать какому-то одному своду правил в части таможенного регулирования. Однако протекционизм и регуляторное закрытие рынков, по словам Фюле, это последнее, что хотели бы видеть в Европе.

Как сообщал УНИАН, Украина рассчитывает подписать Соглашение об Ассоциации с Европейским Союзом, предусматривающее построение глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС, в ноябре на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе. В этой связи страны Таможенного союза, в частности Россия, заявили о возможных сложностях, с которыми столкнутся украинские производители, продукция которых перестанет отвечать нормам и стандартам ТС.

14 августа российская таможня уже усилила контроль за грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляли, что их поставки на российский рынок фактически заблокированы. Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров до конца года в 2,5 млрд долл. Киев и Москва вели переговоры об урегулировании ситуации, 20 августа Министерство доходов и сборов Украины сообщило о возвращении таможенного режима в штатный режим.

21 августа представитель Евразийской экономической комиссии сообщил, что Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана может изменить режим торговли с Украиной в случае, если Киев подпишет с ЕС Соглашение об ассоциации, но условия не будут жестче, чем для других стран-членов ВТО.

О том, что Россия может поставить вопрос об отмене режима свободной торговли с Украиной после подписания ею Соглашения с ЕС об ассоциации, частью которого является положение о зоне свободной торговли, заявил советник президента РФ Сергей Глазьев.

В конце августа представители Европейской Комиссии также выразили обеспокоенность действиями России в отношении украинского импорта. Любые экономические угрозы России, направленные против Украины и связанные с возможным подписанием страной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, в ЕК назвали неприемлемыми.

В сентябре Министерство экономического развития и торговли Украины также назвало неприемлемыми действия российской стороны в отношении проволочек с таможенным оформлением украинского импорта и созданием барьеров для импорта отдельных видов украинских товаров на российский рынок и рынок стран Таможенного союза. При этом в Минэкономразвития подчеркнули, что СНГ и страны Таможенного союза были и остаются стратегическим рынком для Украины.