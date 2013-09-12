Европарламент назвал неприемлемыми действия России против стран “Восточного партнерства”

Страсбург. Европейский парламент назвал неприемлемыми действия России в отношении стран “Восточного партнерства” и призвал Европейскую Комиссию к конкретным действиям в поддержку этих стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в одобренной в четверг, 12 сентября, на сессии в Страсбурге резолюции Европарламента.

“...(Европарламент – УНИАН) выражает сожаление по поводу того факта, что с приближением Вильнюсского саммита “Восточное партнерство” растут разного рода давления на страны “Восточного партнерства”, которые достигают финальной фазы переговоров о подписании или парафировании соглашений об ассоциации; считает это давление неприемлемым; более того, верит, что прогрессивная интеграция стран-партнеров с ЕС совместима с продолжением их хороших отношений с Россией”, - написано в резолюции.

При этом депутаты призвали Россию воздержаться от давления на страны “Восточного партнерства” и полностью уважать их суверенное право делать собственный политический выбор.

Европарламент «подчеркивает, что свободный выбор стран «Восточного партнерства», который не имеет никакого негативного влияния на торговлю с Россией, не должен приводить их к таким последствиям как торговые меры, визовая политика, мобильность работников, вмешательство в замороженные конфликты и тому подобное», написано в документе.

Депутаты также выразили убежденность в том, что дальнейшие политические и экономические реформы на основе европейских стандартов в странах “Восточного партнерства” также в интересах России, поскольку увеличивают зону стабильности и процветания в Европе.

В резолюции содержится призыв к Европейской Комиссии и Европейской службе внешних действий к поддержке стран “Восточного партнерства” и их защите от давления со стороны России.

Депутаты выразили поддержку подписанию и парафированию на Вильнюсском саммите тех соглашений об ассоциации со странами “Восточного партнерства”, которые будут готовы для этого. В то же время в резолюции содержится призыв к странам “Восточного партнерства” продолжить необходимую работу для подготовки к подписанию или парафированию соглашений.

Европарламент «подчеркивает потребность в ответственности ЕС сотрудничать и защищать страны “Восточного партнерства”, которые были поставлены под открытое, тревожное и растущее давление России для отвлечения их от ассоциации с Европейским Союзом и просит Комиссию и Совет ЕС предложить конкретные и эффективные меры для поддержки стран-партнеров”, написано в резолюции.

Депутаты также высказались за временное применение соглашений об ассоциации со странами “Восточного партнерства” сразу после их подписания, за размораживание кредитов или технической помощи странам “Восточного партнерства” после подписания или парафирования таких соглашений, продолжение мер по упрощению визового режима.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября Европарламент обсудил давление России на страны “Восточного партнерства”.

В последнее время Россия оказывает давление на страны постсоветского пространства, пытаясь навредить их сближению с ЕС. Так, российская таможня с 14 августа усилила контроль за грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляли, что их поставки на российский рынок были фактически заблокированы. Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров до конца года в 2,5 млрд долл. Также Россия запретила ввоз на свою территорию изделий кондитерской фабрики «Рошен».

Эксперты обеих стран связывали ситуацию на границе с желанием власти России заставить Украину вступить в Таможенный союз или помешать подписанию Украиной Соглашения о свободной торговле с ЕС.

Кроме того, несколько дней назад российский вице-премьер Дмитрий Рогозин предупредил Молдову, что подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом во время саммита «Восточного партнерства» в ноябре, осложнит отношения с Россией. В частности, по словам Рогозина, возникнут проблемы в торговле, свободном передвижении рабочей силы из Молдовы, в поиске статуса для самопровозглашенной Приднестровской республики. 11 сентября Россия запретила ввоз молдавского вина на свою территорию.